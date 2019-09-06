https://static.news.ru/photo/4c890816-d087-11e9-9f72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сбербанк подсчитал средний чек на покупку букета цветов к 1 сентября. Его стоимость составила 1,4 тысячи рублей — это на 5% ниже, чем в прошлом году.

Пресс-служба банка сообщила, что объём продаж букетов с 31 августа по 5 сентября снизился в денежном выражении на 10% по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году.

Что касается воздушных шаров, то их продажи выросли в 2,4 раза. Средний чек составил 85 рублей — на 30% больше, чем годом ранее.

Как ранее писал News.ru, эксперты Ассоциации «Теплицы России» проанализировали ситуацию на рынке и выяснили, что россияне стали покупать меньше цветов к 1 сентября.