Сбербанк ожидает снижение ВВП РФ в 2020 году на 4,2-4,5%

https://static.news.ru/photo/39e8223c-aa52-11ea-88da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбербанк прогнозирует меньшее снижение российского ВВП, чем ожидают правительство РФ, Банк России и Всемирный банк.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на главу Сбербанка Германа Грефа, снижение российского ВВП составит 4,2-4,5%. По его словам, ситуация выглядит лучше, чем ожидалось.

Если мы прогнозировали в этом году, предварительно, падение ВВП на уровне 6-7%, то сегодня мы ожидаем несколько лучше, чем прогнозирует Центральный банк и правительство, — цитирует его агентство.

Ранее Всемирный банк спрогнозировал, что ВВП России в текущем году упадёт на 6%. Виной тому — ограничительные меры из-за пандемии коронавируса и падение цен на нефть.

Как писал NEWS.ru, министерство экономического развития РФ сообщило о резком падении ВВП России в апреле на 12% в годовом выражении. При этом с января по февраль уменьшение ВВП составило 1,9%.