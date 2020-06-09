Сбербанк ожидает снижение ВВП РФ в 2020 году на 4,2-4,5%

Сбербанк прогнозирует меньшее снижение российского ВВП, чем ожидают правительство РФ, Банк России и Всемирный банк.
Как
Если мы прогнозировали в этом году, предварительно, падение ВВП на уровне 6-7%, то сегодня мы ожидаем несколько лучше, чем прогнозирует Центральный банк и правительство, — цитирует его агентство.
Ранее Всемирный банк спрогнозировал, что ВВП России в текущем году упадёт на 6%. Виной тому — ограничительные меры из-за пандемии коронавируса и падение цен на нефть.
Как писал NEWS.ru, министерство экономического развития РФ сообщило о резком падении ВВП России в апреле на 12% в годовом выражении. При этом с января по февраль уменьшение ВВП составило 1,9%.
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