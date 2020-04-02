Сбербанк фиксирует пониженный спрос на наличные рубли и иностранную валюту

https://static.news.ru/photo/99e4cf06-74a5-11ea-a369-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбербанк зафиксировал пониженный спрос своих клиентов на наличные рубли и иностранную валюту в связи с условиями карантина. Об этом говорится в сообщении банка.

Объём снятия наличных рублей в первой половине текущей недели снизился существеннее обычного: снижение составляет 70% при снятии в офисах банка и 28% — в банкоматах, — указано в сообщении.

При этом выдачи с вкладов долларов США снизились на 25% по сравнению с предыдущей неделей.

Как ранее писал NEWS.ru, курс доллара США на Московской Бирже 1 апреля в 19:00 мск составил 78,86 рубля, что на 48,75 копейки дороже закрытия прошлогодних торгов, евро же подешевел на 25,75 копейки — до 86,24 рубля.