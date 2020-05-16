Саудовская нефть начнёт поступать на белорусский НПЗ 16 мая

https://static.news.ru/photo/495404b0-9761-11ea-9866-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nie Yunpeng/Global Look Press

Прибытие первых поставок саудовской нефти на белорусское нефтеперерабатывающее предприятие «Нафтан» в Витебской области ожидают днём 16 мая. По словам пресс-секретаря госконцерна «Белнефтехим» Александра Тищенко, 3,6 тыс. тонн нефти прибудут по железной дороге из литовского порта Клайпеда.

Сегодня днём из Клайпеды на «Нафтан» прибудет первый железнодорожный состав с саудовской нефтью из 60 цистерн, — цитирует РИА Новости Тищенко.

Ранее в «Белнефтехиме» сообщили, что Минск закупил первую партию объёмом 87 тыс. тонн нефти у национальной нефтекомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco с транспортировкой по морю.

Как писал NEWS.ru, «Белнефтехим» работает над организацией поставок сырья от альтернативных продавцов. Для этого компания ведёт переговоры с несколькими странами-экспортёрами, а также выстраивает логистику для транспортировки нефти через Польшу. В концерне пояснили, что идеальная диверсификация предполагает, что Белоруссия будет иметь возможность получать 40% необходимого сырья из России, а остальные 60% — через Балтику и Чёрное море.

В текущем году Белоруссия закупала для своих НПЗ нефть из Норвегии и Азербайджана с перевалкой, соответственно, в портах Клайпеды и Одессы. В мае российские компании поставят в Белоруссию 1,13 млн тонн нефти. Это заметно меньше, чем в предыдущем месяце, — 1,56 млн тонн. При этом максимальный объём нефти, который способны принять белорусские НПЗ, — 2 млн тонн в месяц. В 2019 году Минск импортировал из России 18 млн тонн нефти, столько же в 2018-м. Пока текущие темпы поставок уступают прошлогодним показателям.