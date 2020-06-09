Саудовская Аравия призвала стабилизировать нефтяной рынок

https://static.news.ru/photo/15b20d2e-aa75-11ea-aced-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Все основные производители нефти, не участвующие в сделке ОПЕК+, должны принять участие в стабилизации рынка углеводородов. Об этом сообщил кабинет министров Саудовской Аравии в Twitter по итогам еженедельного заседания.

Правительство отмечает усилия стран ОПЕК+ по участию в декларации о сотрудничестве и призыв министерской встречи к необходимости вклада всех основных производителей нефти за пределами договоренности ОПЕК+ в стабильность нефтяного рынка, и то, что было достигнуто, для достижения желаемого баланса и стабильности мировых нефтяных рынков, — сказано в сообщении.

Власти Саудовской Аравии отметили, что состоявшееся совещание на уровне министров стран ОПЕК и стран-производителей ОПЕК+ доказало «неизменную приверженность стран к стремлению достичь стабильности рынка таким образом, чтобы это отвечало общим интересам и давало бы гарантию обеспечения поставок для потребителей».

Новые договорённости ОПЕК+ подразумевают сокращение добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки до августа, далее снижение уменьшится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и до 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года.

Как писал NEWS.ru, нефтяной рынок неоднозначно воспринял решение стран ОПЕК+ продлить на месяц максимальное сокращение добычи сырья. Сначала котировки марки Brent выросли до $43 за баррель, а затем ушли в минус. Эксперты отмечают, что цены уже забрались довольно высоко, поэтому последовал небольшой спад. К тому же подорожание сдерживало медленное восстановление спроса на нефть. Тем не менее, по словам аналитиков, позитив на рынке всё ещё остаётся, и его волна вполне может поднять стоимость сырья до уровня $45 за баррель.