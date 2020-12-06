Saudi Aramco повысила цены на нефть для азиатских покупателей

https://static.news.ru/photo/75c02df2-37b7-11eb-810a-fa163e074e61_660.jpg Фото: aramco.com

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила для покупателей в Азии цены на нефть с поставкой в январе. Такое решение было принято на фоне роста стоимости сырья, связанного с новостями о вакцине от коронавирусной инфекции.

По данным агентства Bloomberg, Saudi Aramco подняла цены на арабский лёгкий сорт нефти на 80 центов за баррель. Таким образом, премия к данному сорту составит 30 центов за баррель.

Ранее ожидалось повышение стоимости на Arab Light на 65 центов за баррель. На протяжении последних трёх месяцев Saudi Aramco снижала цену на этот сорт нефти из-за падения спроса, вызванного второй волной пандемии коронавирусной инфекции.

Отмечается, что саудовская компания также повысила цены на поставки в Средиземноморский регион, оставив их прежними для Северо-Западной Европы. При этом произошло снижение стоимости на поставки в Соединённые Штаты до самого низкого уровня с мая 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что несколько дней длились консультации стран — участниц ОПЕК+, которые, как многим казалось, закончатся снова безрезультатно. Картель решил, что с 2021 года будут действовать новые условия для добычи нефти. Нефтяники смогут добывать на 25% больше сырья, на 500 тысяч баррелей в сутки.

Решения ОПЕК+ повлияли на рост нефтяных котировок к максимумам с марта. Так, сорт нефти Brent сейчас прибавляет до $48,8 за баррель. Растут по отношению к доллару и «развивающиеся» валюты, на этом фоне американская валюта выглядит слабой.