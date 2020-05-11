Saudi Aramco начала переговоры о реструктуризации платежа за долю в Sabic

https://static.news.ru/photo/db043982-938a-11ea-8737-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMA Wire/ТАСС

Крупнейшая по добыче и запасам нефтегазовая компания Saudi Aramco начала переговоры с суверенным фондом Саудовской Аравии PIF о снижении первоначального платежа за 70% акций в нефтехимическом гиганте Sabic. Saudi Aramco объявила о намерении приобрести долю в Sabiс за $69,1 млрд в марте 2019 года, сделку планировалось завершить в первой половине 2020 года.

По данным источников Bloomberg, нефтяная компания инициировала переговоры о снижении первоначального платежа, а также о возможности снизить уже объявленную цену из-за ухудшения ценовой конъюнктуры. В октябре первоначальный платёж уже был снижен с 50% до 30%, а оставшуюся часть планировалось погасить до сентября 2025 года.

Как писал NEWS.ru, власти Саудовской Аравии принимают беспрецедентные меры для поддержки экономики страны в условиях кризиса, который вызван обвалом цен на нефть и пандемией коронавируса. Вероятно, наследный принц Мухаммед бин Салман свернёт некоторые из своих проектов или сократит их масштаб. Издание The Wall Street Journal предполагает, что в 2020 году стране придётся использовать $32 млрд из её валютных резервов, а также заимствование средств на долговых рынках. Деньги потребуются в том числе и для помощи частному бизнесу. Его представителям обещают отсрочку по выплатам налога с продаж, акцизов и налога на прибыль. Также Центробанк Саудовской Аравии предлагает ликвидность банкам, чтобы они могли реструктуризировать кредиты и дали возможность заёмщикам взять отсрочку по уплате кредитов.