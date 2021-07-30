Samsung отреагировала на запрет своей платёжной системы в России

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В южнокорейской корпорации Samsung ответили на сообщения о возможном запрете платёжной системы Samsung Pay в России. Об этом пишет «Российская газета».

В данный момент мы изучаем полученные документы, никаких изменений в оперативной деятельности Samsung в настоящий момент не планируется, — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы запретил функционирование на территории России Samsung Pay по иску швейцарской компании «Сквин СА» о нарушении патентных прав. Samsung и её представительство в России могут обжаловать это решение в течение месяца со дня его принятия.

«Самсунг Электроникс Рус Компани» ответственна за работу Samsung Рау на территории Российской Федерации и осуществляет применение способа, использующего изобретение по патенту РФ № 2686003.

Данный патент описывает изобретение, используемое для «проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства клиента и кассовой системы продавца». Факт нарушения прав «Сквин СА» на изобретение по патенту подтверждён материалами дела.