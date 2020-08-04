Пока народ возмущается себе на Дальнем Востоке, пока россияне сводят свои кредиты с концами, Минфин всех огорошил: предложил вдруг увеличить расходы на деятельность президента и всей его администрации в будущую «трёхлетку». Одновременно с этим — видимо, чтобы не тревожить граждан — планируется сократить финансирование деятельности председателя правительства, его заместителей и аппарата в ближайшие три года.

Так, в 2021 году расходы на новый кабмин могут сократиться на 191 миллион (до 7,28 миллиарда рублей), в 2022 году — на 374 миллиона (до 7,3 миллиарда), и в 2023 году — на 131 миллион (до 7,6 миллиарда), информирует пресс-служба ведомства.

В общей сложности, по заявлению Минфина, финансирование может вырасти на 88,8 млн рублей. Затем, в 2022 году расходы предлагается сократить на 191 миллион рублей, а в 2023 году снова их увеличить — на целых 219 миллионов «деревянных».

Но всё же самое занимательное во всей этой финансовой пасторали, план увеличения расходов на обеспечение деятельности зампреда Совбеза России (все мы помним, кто это. — NEWS.ru) и неназванных госслужащих. Эта статья потребует в 2021 году роста на 1,13 млрд (до 25,9 млрд), а в 2022 и 2023 годах — по 1,16 млрд (до 26,4 млрд рублей).

Сергей Булкин/NEWS.ru

Всё это очень и очень похоже на увеличение финансирования каких-либо готовящихся проектов бывшего премьера и президента нашей страны Дмитрия Медведева, а возможно, даже и его персонального содержания, замечает генеральный директор Института политических исследований, экс-депутат Госдумы и в прошлом доверенное лицо президента Путина Сергей Марков.

Вероятно, у него будут какие-то проекты, на которые ему нужно финансирование, возможно, у него увеличится штат, на который нужно финансирование, а возможно ему предлагается такое квази-президентское содержание. К примеру, ему будет нужен полёт не маленьким самолётиком по каким-то делам, а большим самолётом. Тем самым, ему сохраняют некий административный статус, беря что-то от премьер-министра и из уважения к бывшему президенту. Сергей Марков генеральный директор Института политических исследований, экс-депутат Госдумы генеральный директор Института политических исследований, экс-депутат Госдумы

Предположительно, новому кабмину, говорит Сергей Марков, поставили ответственную задачу — «сохранить и чуть увеличить общие административные расходы на экс-президента и аппарат правительства, за счёт уменьшения бюджетирования правительственных нужд».

kremlin.ru

По мнению политолога Леонида Радзиховского, диапазон трат в 90-200 миллионов рублей не является существенной суммой для нашего бюджета.

На мой взгляд, сумма абсолютно ничтожная, символичная. И потом, что там эти 220 млн будут стоить в 23 году, и где будет Медведев, и где будет сам Путин? В данный момент он, тем самым, от выполненной роли Медведева просто откупается. Причём, это уже второй случай. В первый раз он поместил его в фантастический особняк Морозова, один из самых роскошных особняков Москвы, с этими невероятными гобеленами, паркетами, ну то есть подогнал ему можно сказать царский особняк. Но Медведеву же — как Лигачёв говорил: «чертовски хочется поработать» — просто сидеть среди гобеленов и картин ему не хочется. Ему хочется что-то делать. Вот ему и подкидывают, под общий шум бюджетирования. Леонид Радзиховский независимый политолог независимый политолог

По мнению Маркова, в этом шаге Минфина есть своя логика. В этом случае, это выплаты не уважаемым людям, а выплаты уважаемому статусу, отмечает аналитик.

Путин, все это знают, всегда испытывает слабость, во-первых, к своим старым друзьям, а во-вторых, к тем друзьям, которые точно выполняют все свои обязательства. Медведев точно выполняет свои обязательства на все 100%. Соответственно, он имеет право на эти финансовые трансферы, — сказал Радзиховский.

Более того, добавляет Марков, если в будущем Путин или Медведев станет председателем Совета Федерации, то содержание председателя Совета Федерации резко увеличится.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению эксперта, новые статьи расходов федерального бюджета — «своего рода сигнал, который создаёт благожелательную атмосферу, поскольку бывший президент и бывший премьер знают, что если они пересядут в новое, но уже маленькое кресло, тем не менее, содержание за ними будет не как у предыдущего его владельца, а с учётом того, что они сидели раньше в большом кресле». Речь, как догадывается наш проницательный читатель, идёт о «заветном» месте в Совете Федерации.

Поэтому можно сказать, что это стимулирует смену кадров. Уважение к бывшему лидеру, будущему бывшему большому начальнику, как бы делает всех спокойными перед сменой поста, поскольку они знают, что и статус тоже получит уважение, — резюмировал гендиректор Института политических исследований.

Стоит напомнить, что ещё в середине января текущего года Владимир Путин определил размер зарплаты заместителя главы Совета безопасности Дмитрия Медведева. Денежное вознаграждение было установлено «в размере 618 713 рублей в месяц». К слову, размер новой зарплаты Медведева совпал с размером его прежнего вознаграждения на должности премьер-министра, которую теперь занимает Михаил Мишустин.