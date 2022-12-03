«Сахалин-2» перевыполняет план по добыче после смены оператора

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Нефтегазодобывающий проект «Сахалин-2» на 15% перевыполняет план по добыче после ухода британско-нидерландской компании Shell, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» глава Сахалинской области Валерий Лимаренко. Он также сообщил о положительных изменениях в управлении проектом «Сахалин-1».

«Сахалин-2» — там ситуация достаточно позитивная, мы идем с перевыполнением планового задания — около 15%. Это при том, что наши российские специалисты возглавили этот проект после того, как ушел Shell, — сказал губернатор.

Он добавил, что на «Сахалине-1», который возглавила дочерняя структура «Роснефти», возобновилась добыча нефти после полугодового простоя. По словам Лимаренко, отгрузки начались в прошлом месяце.

Компания Shell отказалась выполнять указ президента России Владимира Путина от 30 июня о реорганизации проекта «Сахалин-2». Вместо зарегистрированной на Багамских островах структуры была создана новая российская организация. Москва дала акционерам проекта месяц, чтобы согласиться с условиями РФ и подтвердить свое участие. Shell решила списать свою долю в 27,5% в проекте «Сахалин-2» размером $1,6 млрд, эти активы перешли в собственность «Газпрома».

Сообщалось, что причиной остановки добычи на «Сахалине-1» стал отказ оператора проекта американской Exxon отгружать нефть в танкеры «Совкомфлота», поскольку те лишились покрытия от западных страховщиков из-за санкций. «Совкомфлот» привлек российского страховщика, но Exxon это не устроило, хотя отгрузки с проекта «Сахалин-2» в аналогичной ситуации продолжились.