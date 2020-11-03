РЖД запустили опцию по отслеживанию билетов

https://static.news.ru/photo/74ec1f88-1e5f-11eb-b563-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

РЖД запустили бесплатную опцию отслеживания появившихся свободных мест на поезда с уже раскупленными билетами. Кнопка с так называемым wait list появилась в приложении РЖД.

Нововведение будет информировать пользователей о появлении свободных мест в случае отказа пассажиров от поездки или добавления вагонов в состав, сообщает РИА Новости.

Потенциальному пассажиру можно выбрать желаемый тип вагона, к примеру, плацкарт или купе, а также диапазон цены билета. Он получит push-уведомление из приложения, если билеты появятся. Приоритета среди подавших заявку на «свободный билет» нет, поэтому он достанется тому, кто его раньше оформит. Оплачивать билеты можно и деньгами, и бонусами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральная пассажирская компания планирует сократить порядка 50 поездов дальнего следования из-за новой волны коронавируса. Рост заболеваемости спровоцировал падение спроса на билеты. Сокращать планируется те поезда, спрос на которые минимален. Это 19 пар поездов дальнего следования. Сократится и периодичность курсирования ещё 38 пар поездов.