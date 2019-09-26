https://static.news.ru/photo/dc63883c-e05c-11e9-8d92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Компания «Российские железные дороги» в рамках размещения двух траншей еврооблигаций в швейцарских франках увеличила минимальные уровни объёма выпуска бумаг.

Эмитент размещает евробонды с погашением в октябре 2025 года и в апреле 2028-го. Минимальный объём транша на шесть лет увеличен с 275 до 325 млн франков, на восемь лет — со 125 до 150 млн франков, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Ориентир купона по первому траншу — примерно 1% годовых, а по второму — около 1,25% годовых.

Ранее News.ru писал, что первый выпуск зелёных облигаций в евро готовится разместить РЖД. Срок обращения бумаг составит 7–10 лет, организаторами размещения стали компании J.P. Morgan, Unicredit и «ВТБ капитал».