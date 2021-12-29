РЖД может повысить стоимость грузоперевозок из-за капремонта путей

ОАО «РЖД» представило программу по приведению железнодорожных путей к «нормативному состоянию» до 2030 года, разработанную в рамках поручений президента. По данным компании, на капремонт потребуется порядка 6,5 трлн рублей, пишет «Коммерсант». При этом для получения необходимой суммы предполагается резкое увеличение надбавки на капремонт к тарифу до 7–8% на всё время.

Как заявил источник издания в правительстве, решения по проекту ещё не приняты, РЖД планирует доработать его в первом квартале 2022 года.

Проект предполагает выполнение в период 2022–2030 годов капитальных ремонтов главных и станционных путей в объёме 91,5 тысячи километров, — сказали в компании.

В частности, планируется обновление пути со всеми инженерными сооружениями, основных фондов производственных предприятий, включая парк путевой техники и вагонов спецназначения. По данным «Коммерсанта», стоимость программы — 6,47 трлн рублей.

Как пишет газета, в РЖД намерены привлечь средства за счёт господдержки и дополнительной целевой надбавки к тарифам. Так, в 2022 году надбавка должна увеличиться до 7%, а в 2024-м — до 8%. Сейчас надбавка за капремонт достигает 2%, а к 2022 году она должна была вырасти до 3%.

В монополии утверждают, что параметры на 2022–2024 годы соответствуют утверждённым параметрам инвестпрограммы. То есть, возможно, в этот период рост надбавки всё же не предусмотрен, — говорится в материале.

Опрошенные эксперты назвали стоимость программы «поражающей воображение», а сам проект «утопичным». Кроме того, они отметили, что странно проводить программу наряду с масштабной стройкой на Восточном полигоне.

Ранее сообщалось, что дочерняя ФПК РЖД объявила об отмене или сокращении более 40 пассажирских поездов из-за падения потребительского спроса. В частности, под сокращение попали маршруты из Москвы в Санкт-Петербург, Мурманск, Нижний Новгород, а также из Санкт-Петербурга в Москву и Адлер.