Рынок акций РФ упал из-за санкционных рисков

https://static.news.ru/photo/98468ef0-874b-11eb-895c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Падение рынка акций РФ стало рекордным за три месяца из-за санкционных рисков на фоне заявления президента США Джо Байдена. Он пообещал, что «Россия заплатит» за вмешательство в американские выборы.

Ранее разведсообщество США опубликовало доклад об иностранном вмешательстве в американские выборы. Виновными признаны Москва и Тегеран. Байден заявил, что Вашингтон ответит на это, и назвал президента России Владимира Путина убийцей.

Индекс МосБиржи составил 3507,91 пункта (-2,3%), индекс РТС — 1493,66 пункта (-3,8%); цены большинства «голубых фишек» на Московской Бирже снизились в пределах 5,4%. Откат стал рекордным за три месяца (с 21 декабря). Доллар вырос до 73,99 рубля (+1,14 рубля).

При этом Министерство торговли США с 18 марта введёт новые экспортные ограничения в отношении России в связи с обвинениями Вашингтона в использовании Россией химического оружия. Также ожидаются санкции в отношении руководства России и госдолга РФ.

3 марта в Госдепартаменте заявили, что Штаты не будут вводить новые санкции, если Москва задекларирует и уничтожит «необъявленное химическое оружие». В МИД РФ на это ответили, что США считают себя самым главным борцом с химическим оружием, при этом свой арсенал химического оружия они не уничтожили и хотят увести дискуссию от этого вопроса.

2 марта американский Минфин добавил в санкционный список 14 организаций с формулировкой «за производство биологического и химического оружия» и конкретные персоны. Санкции связаны с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального. В этой же связи Вашингтон ввёл запрет на предоставление Москве кредитов от американских правительственных финансовых организаций, в том числе и от Экспортно-импортного банка США.

Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле надеются, что «безумные» позывы США ввести санкции, направленные против российских бизнесменов, так и останутся просто заметками в различных СМИ.