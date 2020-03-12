Стремительное падение рубля даёт российскому экспорту зерна серьёзные преимущества. Это значит, что сохранение прежних объёмов поставок европейской пшеницы в Северную Африку стоит под вопросом, пожаловался на прошедшей в Париже пресс-конференции руководитель подразделения зерна и сахара FranceAgrimer Марк Зриби.

РФ становится опасным соперником для наших производителей зерновых культур в ближайшие месяцы, в особенности на фоне дальнейшего падения курса рубля, — сказал господин Зриби.

Вместе с ним на российские успехи сетует и заместитель главы подразделения зерновых и сахара Марион Дюваль. Так называемая мягкая пшеница (летний сорт) более не представляет конкуренции в том же Египте, если сравнивать с причерноморскими поставками, с учётом рублёвого провала.

Таких проблем с экспортом злаков не было даже вследствие вспышки коронавируса в той же КНР, подлил масла в огонь общего недоумения глава группы по зерну в комитете по полевым культурам AgriMer Бенуа Пиетремент. Правда с оговоркой, что экспортные затруднения всё же могут возникнуть, если груз в контейнерах станут переводить на карантин.

Но французы опасаются не только русской экспансии и вездесущей инфекции, но и непрекращающихся дождей в Пятой республике. Из-за избытка влаги в почве европейские фермеры предполагают, что им не удастся вовремя посеять яровой ячмень. А ведь ближайшие две недели — решающие для посевов, отмечает Bloomberg.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ещё и Америку потесним

За счёт снижения курса рубля российские производители действительно получили преимущество на мировом рынке зерна, говорит профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Маиса Сейфуллаева. Кроме того, обвал цен на нефть позволит РФ потеснить в этой области США, полагает эксперт.

Россия является доминирующим экспортёром пшеницы с долей мирового рынка около 20%. За последние 20 лет она не только удвоила производство пшеницы, но и повысила её качество. Снижение курса рубля, обусловленное обвалом цен на нефть, сделает российскую пшеницу дешевле американской и позволит России ещё больше упрочить своё доминирующее положение на мировом рынке зерновых. Маиса Сейфуллаева профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им.Г.В.Плеханова профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им.Г.В.Плеханова

Такое развитие событий, по мнению Сейфуллаевой, является ударом для американских производителей, которые теряют долю на рынке. В 2016 году, напоминает аналитик из «Плехановки», Россия обошла Штаты по объёму экспорта, а в этом году рекорд повторила.

По её мнению, американское сельское хозяйство переживает отнюдь не лучшие времена, и торговая война с КНР может лишь ещё сильнее осложнить жизнь Штатам: введение пошлин в отношении зерна из Северной Америки позволит российским поставщикам увеличить свою долю на китайском рынке.

Если цены на ископаемое топливо продолжат долгосрочное снижение, а мировой спрос на пшеницу останется высоким, то динамика курса рубля будет оказывать всё более сильное влияние на мировой рынок зерна, — сказала специалист.

Российское зерно будет более привлекательным для таких покупателей, как страны Африки, Ближнего Востока и Азии, которые являются главными мировыми импортёрами. К тому же, добавляет Сейфуллаева, обвал цен на нефть снижает и транспортные расходы.

Между тем глава центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ РАНХиГС Анатолий Тихонов не уверен, что в краткосрочной перспективе всё поменяется в пользу РФ и страны-импортёры «резко будут двигаться в сторону увеличения контрактов с Россией».

Маловероятно то, что в краткосрочной перспективе эти страны увеличат отгрузки из России. С другой стороны, у нас тоже есть ограничения. Поэтому маловероятно в ближайшее время, что понижение рубля даст нам большие конкурентные преимущества. Потому что контракты на поставку зерна долгосрочные. Объём, который собрали с этого урожая, уже законтрактован фактически. У нас есть определённые возможности по отгрузкам и логистические, и с точки зрения насыщения нашего внутреннего рынка. Анатолий Тихонов руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ РАНХиГС руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ РАНХиГС

Поэтому, полагает он, «каких-то больших возможностей понижение курса рубля в отношении увеличения поставок зерна не даст».

Во что перерастёт экспортная конкуренция

Снижение курса рубля может привести к тому, что зерновые компании, которые ранее придерживали урожай в ожидании лучших цен на рынках, могут начать продавать больше, допускает руководитель аналитического департамента Amarkets Артём Деев. Этот же фактор может коснуться и такой продукции, как сахар, уголь и древесина, добавляет он.

Сергей Булкин/NEWS.ru

На эти позиции мировые цены стабильно снижаются, а в условиях падения курса рубля экспортёрам становится более выгодно продавать продукцию за рубеж, объясняет Деев.

Так, экспорт сахара может вырасти в годовом выражении на 5–7% относительно прошлого года, при этом Россия полностью покрывает внутренние потребности, а сахар стабильно пользуется спросом в странах Ближнего Востока и Европы. Уголь, поставки которого сокращались несколько лет из-за низких цен, возможно, станет для покупателей более привлекательным, а российским экспортёрам увеличит выручку благодаря снижению курса рубля. Поставки каменного угля для Китая и стран АТР могут вырасти на 3–5%. Покупателем же древесины из РФ является КНР, и, несмотря на существующие проблемы, российские производители рассчитывают не увеличение спроса со стороны китайцев до конца года в размере 10%.

Снижение курсовой разницы обязательно сыграет в пользу нашего экспорта, подчёркивает доцент кафедры экономики исследований и разработок СПбГУ Николай Поляков.

Такая ситуация является очевидным благом для отечественного производителя, поскольку работает на конкурентоспособность наших предпринимателей на международных рынках. Причина проста — отечественный товар становится дешевле. А если ещё и качество высокое, то успех за рубежом обеспечен. Николай Поляков доцент кафедры экономики исследований и разработок СПбГУ доцент кафедры экономики исследований и разработок СПбГУ

Другое дело, замечает Поляков, что «с точки зрения населения падение рубля — процесс явно негативный, по той простой причине, что в инфляции для рядовых россиян мало хорошего».

Это называется: что экспорту хорошо, то рядовому гражданину — не очень.