Руководство ЦБ заподозрили в биржевых махинациях

https://static.news.ru/photo/86dd1182-bc72-11eb-8f6f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе расследования уголовного дела о хищении активов банка «Воронеж» следствие заподозрило, что к преступлению может быть причастно руководство Центрального банка. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

В частности, речь идёт о заместителе председателя Банка России Сергее Швецове, который курирует работу Московской Биржи. По данным следствия, воронежский банк лишился облигаций федерального займа (ОФЗ) на 1,5 млрд рублей по ценам значительно ниже рыночных. Это произошло из-за махинаций на бирже.

Правоохранители полагают, что сделка была проведена незаметно за счёт того, что член правления МосБиржи, председатель правления Национального клирингового центра (НКЦ) Алексей Хавин временно убрал «Финанс-Инвест» из списков участников торгов. Тогда ЦБ провёл проверку, выявил нарушение и направил соответствующие данные Швецову, который не дал развития делу.

Как пояснили на МосБирже, «Финанс-Инвест» отстранили от торгов из-за регламента НКЦ, который продал находящееся на счетах компании обеспечение по рыночной цене. Затем биржа покрыла убытки за счёт других клиентов «Финанс-Инвеста».

Ранее Банк России принял решение об отзыве лицензии у банка «Воронеж».