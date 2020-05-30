Рубль второй месяц укрепляется к доллару и евро, компенсируя потери в марте

https://static.news.ru/photo/759c1762-a20e-11ea-8ded-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Bulkin/news.ru

Российская валюта показала в мае укрепление к доллару и евро на 6,1% и 4,5% соответственно.

По данным Московской биржи, рубли растёт уже второй месяц, тем самым восполняя потери, которые произошли в марте 2020 года на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

Однако с начала года по май рубль снизился по сравнению с долларом на 8,8% и евро на 9%.

Отмечается, что помимо валюты компенсируется и российские индексы. К концу мая индекс Мосбиржи увеличился на 4%, а индекс РТС — на 9,6%. Потери индексов с начала года оцениваются на уровне 11% для Мосбиржи и приблизительно 19,6% потерял РТС.

Эксперты связывают рост валюты и индексов со стабилизацией ситуации на рынке нефти.

Ранее NEWS.ru писал, что аналитики агентства Bloomberg предсказали повышение курса рубля из-за закрытых границ. Они отметили, что обычно в отпускной сезон из России вывозится порядка $20 млрд.