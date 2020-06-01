Рубль уверенно растёт на позитивных сигналах с внешних рынков

https://static.news.ru/photo/33e7d1c4-6e36-4568-ba74-e05872cb6832_660.jpg Фото: wikipedia.org/Павел Андрющенко/СС0

Американская и европейская валюты 1 июня активно пошли вниз, а рубль начал укрепление к бивалютной корзине на фоне увеличения интереса глобальных инвесторов к рисковым активам. Об этом свидетельствуют данные Московской Биржи.

В 15:00 мск курс доллара составил 69,75 рубля. Это на 39,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. «Американец» опустился на этот уровень впервые с 6 марта.

Евро подешевел на 42,5 копейки и стоит 77,51 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 40,85 копейки — до 73,24 рубля.

По мнению экспертов, это произошло благодаря улучшению настроений мировых инвесторов после того, как президент США Дональд Трамп решил не разрывать торговую сделку с Китаем из-за ситуации вокруг Гонконга.

Как писал NEWS.ru, ранее финансист объяснил, почему сейчас выгодно покупать доллары.