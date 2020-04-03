Рубль уверенно растёт к бивалютной корзине

https://static.news.ru/photo/6fdf757c-75ad-11ea-b98d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vsevolod Knyazev/flickr.com

Рубль укрепился к доллару и евро. Таковы данные МосБиржи. Это происходит благодаря продолжающемуся росту цен на нефть.

Так, курс доллара США составил 76,74 руб. в 15:00 МСК, что на 50,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,81 руб., подешевев на 1,06 рубля.

Цены на нефть растут на фоне сообщений о встрече в рамках ОПЕК+, которая должна состояться 6 апреля. Рост стоимости ближайших контрактов Brent и WTI за день в процентах стал рекордным: на 21% и 24,7% соответственно. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев считает, что таким образом рынок заранее позитивно реагирует на предстоящие переговоры, писал NEWS.ru.