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Курс российской валюты против доллара и евро умеренно снижается. Это происходит на фоне негативной внешней конъюнктуры, включающей в себя политические и финансовые риски, возникшие после праймериз в Аргентине.

Рубль отыгрывает падение спроса на активы развивающихся рынков, вызванное обвальной аргентинской динамикой. Фондовый индекс Аргентины S&P Merval Argentina упал почти на 39%, а песо подешевел к доллару на 14,5%. При этом евробонды страны стоят 60% от номинала и дают доходность 35%, однако желающих купить их немного, заявил Тимур Нигматуллин из компании «Открытие брокер».

Западноевропейские индексы и американские фондовые фьючерсы теряют 13 августа 0,1-0,7% на фоне слабой макроэкономической отчётности еврозоны. Резко упал индекс доверия инвесторов к экономике Германии — до минус 44,1 пункта.

Стоимость нефти марки Brent снижается на 0,2% до $58,4 за баррель. Это добавляет давления на курс рубля. Доллар расчётами «завтра» повышается на 20 копеек, до 65,50 рубля. Евро — на 21 копейку, до 73,56 рубля, передаёт « ПРАЙМ ».

Ранее News.ru писал, что стремительный рост доллара может обернуться негативными последствиями для американской экономики. Специалисты считают, что дальнейшее укрепление американской валюты может вызвать рецессию.