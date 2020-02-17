Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской Биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10,75 копейки. Теперь он составляет 63,455 рубля. Курс евро снизился на 12,25 копейки, до отметки в 68,7675 рубля.
При этом нефть марки Brent торгуется по $57,34 за баррель (рост на 0,03%).
Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус из Китая, вызывающий пневмонию, стал одним из конъюнктурных факторов, влияющих на курс рубля в начале 2020 года.
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