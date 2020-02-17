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Минприроды РФ предложило выставить на аукцион три неразведанных участка на шельфе Каспийского моря. Права на доступ к ним в январе 2020 года запрашивал ЛУКОЙЛ.

Речь идёт об участках Тюлений-1, Тюлений-2 и Тюлений-3. Глава нефтяной компании Вагит Алекперов предлагал воспользоваться заявительным принципом (без проведения торгов). Однако, по мнению главы министерства Дмитрия Кобылкина, этот подход «может...