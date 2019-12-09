https://static.news.ru/photo/59743a4a-a83d-11e9-ae66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Svancara Petr/CTK/Global Look Press

В начале торгов 9 декабря курс рубля к бивалютной корзине укрепился. Доллар снизился на четыре копейки, евро — на две копейки.

Как следует из данных Московской Биржи, в первую минуту после открытия торгов курс доллара снизился на 4 копейки к уровню закрытия пятницы, до 63,72 рубля. Евро подешевел на 2 копейки, до 70,48 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и €0,45) подешевела на три копейки, до 66,76 рубля.

Как писал NEWS.ru, до конца года рубль имеет все шансы сохранить текущие позиции. Это связано с неопределённостью подписания «первой фазы» торговой сделки между США и Китаем. Сейчас основное внимание сконцентрировано именно на этом событии и именно оно является важным фактором, определяющим будущую динамику национальной валюты. Учитывая длительность и сложность торгового конфликта, существует риск, что его урегулирование произойдёт уже в 2020 году. Тем не менее американские переговорщики смотрят на ситуацию с оптимизмом. Согласно последним заявлениям, они рассчитывают оформить договор до повышения тарифов на китайские товары, то есть до 15 декабря. Однако если даже этот сценарий реализуется, то рубль вряд ли значительно укрепится из-за низкой ликвидности перед праздниками.