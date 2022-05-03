Розничные поставки овощей в Крым начались с Украины

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Поставки лука, редиски, клубники с территории Украины начались на север Крыма. Об этом сообщил мэр Армянска, на рынки которого поступает розничная продукция, Василий Телиженко, сообщает ТАСС.

Поставки овощей шли на крупнейший рынок Симферополя из Херсонской и Запорожской областей. Затем товары распределялись по Крыму. Продукция с Украины стала поступать и на рынки Ялты.

Благодаря этим поставкам, на полуострове зафиксированы снижение цен на овощную продукцию.

На нашем рынке уже есть частные автомобили, микроавтобусы. И цена более-менее стала падать за счёт того, что с той стороны идут [поставки]. Достаточно много транспорта идёт, в сторону Симферополя уходят. Лук, редиска, клубника уже пошла у них, и они всё продают у нас на рынке, — рассказал Телиженко.

Ранее первый крымский сельхозпроизводитель получил бесплатный доступ к воде из Северо-Крымского канала. Воду используют для орошения сельхозугодий, запущено дождевальное оборудование. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов рассказал, что фермеры региона подали заявки на 80 млн кубометров воды, чтобы оросить 25 тысяч гектаров земель.