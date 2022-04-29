Первый сельхозпроизводитель Крыма получил воду из Северо-Крымского канала

Северо-Крымский канал / Фото wikipedia.org

Первый крымский сельхозпроизводитель получил бесплатный доступ к воде из Северо-Крымского канала, сообщает «МК в Крыму». Воду используют для орошения сельхозугодий, запущено дождевальное оборудование. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов рассказал, что фермеры региона подали заявки на 80 млн кубометров воды, чтобы оросить 25 тысяч гектаров земель.

Дополнительно предпринимателями подано 27 заявок на получение федеральной субсидии в размере порядка 400 млн рублей для увеличения объёмов площадей орошения и закупки систем для мелиорации, — отметил он.

Аксёнов также добавил, что в 2022 году аграрии Крыма будут получат воду бесплатно, а с 2023 года — не дороже 28 копеек за кубометр. По его словам, на полуострове можно восстановить объём использования воды для орошения земель до 700 млн кубометров, как было до 2014 года. Тогда в Крыму повысится урожайность.

23 апреля замглавы Госкомводхоза Крыма Альберт Кангиев зафиксировал рекордный показатель запаса воды. Он подчеркнул, что причиной тому стали обильные осадки и паводки. По словам Кангиева, наполняемость водохранилищ увеличилась за последний год почти в три раза. Чтобы избежать переполнения из-за обильных осадков в части водохранилищ, иногда приходится сбрасывать воду, добавил чиновник.