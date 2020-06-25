Роструд напомнил о сокращённой рабочей неделе с сохранением зарплат

https://static.news.ru/photo/0df83bb6-b67e-11ea-ab41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Среда, 1 июля, объявлена нерабочим днём в связи с назначенным на эту дату голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Все россияне получат заработную плату за этот день в полном объёме.

Работающие же в этот день граждане получат оплату в двойном размере, напомнили в Роструде. Это связано с тем, что, согласно федеральному законодательству, день всеобщего голосования приравнивается к праздничному дню и к нему применяются те нормы Трудового кодекса, что описывают порядок оплаты труда в праздники, сообщает ТАСС.

По желанию сотрудника, работающего 1 июля, ему может быть предоставлен для отдыха другой день, в этом случае его работа 1 июля будет оплачена как обычно, а отгул оплате не подлежит.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдёт 1 июля согласно указу российского президента Владимира Путина. Предполагалось, что всеобщее голосование состоится 22 апреля 2020 года, но пандемия коронавируса не позволила провести его в эту дату.

Как писал NEWS.ru ранее, отказ работодателя оплатить выходной в день общероссийского голосования по поправкам к Конституции станет нарушением закона, поэтому это решение можно будет оспорить в суде и получить компенсацию. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.