Рост цен в подарок: кто устроил подорожание нефти в начале года

Цены на нефть начали 2021 год активным ростом. За первую неделю торгов котировки прибавили почти 8% и поднялись выше $55 за баррель. Такими темпами стоимость сырья вполне может достичь отметки в $60, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. Однако долго на высоком уровне ценам не удержаться, предупреждают аналитики. Спрос на нефть всё ещё невелик из-за карантина в разных странах, а эффективность вакцин против COVID-19 пока под вопросом.

Нефтяные цены в начале недели немного снизились после бурного роста в предыдущие дни, но удержались в районе $55 за баррель марки Brent. За первую декаду января стоимость сырья выросла почти на 8% и поднималась выше $56 — впервые с конца февраля 2020-го.

Главная причина столь оптимистичного начала года — решение альянса ОПЕК+ не торопиться с увеличением производства сырья, полагают эксперты. С 1 января 2021 года квоты на сокращение добычи должны были снизиться с 7,7 млн баррелей в сутки до 5,8 млн, но участники соглашения решили возвращать объёмы на рынок постепенно. В январе добыча вырастет на 500 тысяч баррелей в сутки, а в феврале страны-экспортёры возьмут паузу и не будут выбрасывать на рынок дополнительные объёмы сырья.

Была некоторая нервозность в ходе последних переговоров ОПЕК+, некоторые считали, что опять возник конфликт между Россией и Саудовской Аравией и это грозит чуть ли не повторением событий марта 2020 года. В итоге сделка сохранилась, а королевство даже пообещало вместе с другими странами ещё больше сократить добычу. Это стало дополнительным позитивом, потому что изначально планировалось, что с 1 февраля страны ОПЕК+ увеличат добычу ещё на 500 тысяч баррелей в сутки, а в итоге будет сокращение почти на 1,5 млн. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

Кроме того, по словам эксперта, мировые цены на нефть поддерживает приход к власти нового президента США Джо Байдена. В отличие от Дональда Трампа, он не позиционирует себя сторонником нефтегазового сектора. Это трактуется как возможность падения производства нефти США, что позволит убрать с рынка лишние объёмы, пояснил экономист.

Другим позитивным сигналом для нефтяного рынка стало снижение запасов сырья в Соединённых Штатах. По данным Управления энергетической информации Минэнерго США, за последнюю неделю 2020-го коммерческие запасы нефти в стране уменьшились на 8 млн баррелей и достигли 485,5 млн. Между тем опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали снижения лишь на 2,1 млн баррелей.

pixabay.com

Минус миллион

По итогам встречи стран ОПЕК+ 5 января было решено, что большинство государств в следующем месяце сохранит производство нефти на прежнем уровне. Лишь Россия и Казахстан смогут немного нарастить добычу — на 65 тысяч и 10 тысяч баррелей в сутки соответственно в феврале и на столько же в марте.

Однако эта прибавка будет с лихвой компенсирована решением Саудовской Аравии добровольно сократить производство сырья в феврале и в марте сразу на миллион баррелей в сутки. Вице-премьер России Александр Новак даже назвал такой шаг Эр-Рияда новогодним подарком для нефтяного рынка, который позволит быстрее снизить мировые запасы сырья.

Это очень большая цифра, и это связано с желанием Саудовской Аравии более быстрыми темпами обеспечить сокращение остатков на мировых нефтяных рынках, приведение их к среднему пятилетнему уровню, — заявил вице-премьер в интервью телеканалу «Россия 24».

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд сообщил, что ещё ряд государств добровольно снизят добычу нефти на 425 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, страны-нарушители сделки ОПЕК+ должны до конца марта компенсировать прежние отставания. В итоге в первом квартале участники ОПЕК+ будут поставлять на рынок значительно меньше нефти, чем в конце 2020 года.

Саудовская Аравия уже сокращала дополнительно добычу прошлым летом в разгар кризиса, напоминает директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов.

Думаю, что таким образом Эр-Рияд позиционирует себя в качестве лидера на нефтяном рынке — того, кто задаёт планку. Также бюджету Саудовской Аравии нужна более высокая цена на нефть, чем, например, бюджету России. Кроме того, там выше доля нефтяного сектора в экономике и фиксированный курс реала к доллару. Марсель Салихов директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ

Саудовская Аравия, видимо, решила сделать ставку на рост сырьевых котировок. Государственная нефтяная компания Saudi Aramco повысила февральские цены на нефть для покупателей из азиатских стран на $0,7 за баррель. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Также были повышены цены для клиентов из США.

Саудовская Аравия видит, что рынок пока не восстанавливается, отмечает Игорь Юшков. По его мнению, саудиты хотели бы, чтобы все участники ОПЕК+ тоже снизили добычу, но настаивать не стали. Они приняли позицию России, у которой нет возможности прямым образом регулировать добычу нефти, как это делает королевство.

Полагаю, что в пользу односторонних действий по сокращению добычи Эр-Рияд подтолкнули США, где низкие цены на нефть заметно снизили объёмы её производства. Американским сланцевикам очень нужна высокая цена. Так что новогодний подарок саудиты сделали прежде всего Штатам, которым больше всего выгодно такое решение, — отметил экономист.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс на $60

Участники соглашения ОПЕК+ договорились мониторить ситуацию на рынке и постепенно восстанавливать добычу нефти на ранее запланированные 2 млн баррелей в сутки, сообщил Александр Новак. При этом данный процесс, по его словам, может растянуться до июня текущего года.

Сейчас очень важно, как будут действовать другие производители нефти, особенно не входящие в ОПЕК+, отмечает Марсель Салихов.

Саудовская Аравия, сокращая добычу и тем самым толкая цены вверх, рассчитывает, что другие страны, не входящие в ОПЕК+, не будут или не смогут заместить на рынке эти объёмы. Но если у США, Канады, Бразилии есть возможности для увеличения добычи, они будут этим пользоваться. И мы опять возвратимся к дилемме между высокими ценами на нефть и долей рынка, — предупреждает эксперт.

Он отмечает, что буровая активность в США заметно увеличилась в конце прошлого года, что сигнализирует о том, что производство сланцевой нефти начинает выходить из стагнации. Это означает, что добыча будет увеличиваться в течение 2021-го, хотя влияние США на мировой рынок будет меньше, чем раньше. Сейчас сланцевым компаниям сложнее привлекать инвестиции на рынке, но если цена нефти вырастет, например, до $60, то американские инвесторы захотят вкладываться в эту отрасль, отметил специалист.

В настоящее время, по словам Салихова, нефтяной рынок как раз устремился к $60 за баррель, но данный уровень не является устойчивым. Даже если цены дойдут до этой отметки в течение первого квартала, дальше последует коррекция вниз. Устойчивый диапазон на длительное время сейчас — это коридор $45-50, считает эксперт.

В настоящее время нефтяной рынок находится под влиянием эмоций, полагает Игорь Юшков. Он обращает внимание на проблемы со спросом. Многие страны не только не отказались от локдаунов, но и вводят новые ограничения, особенно в Европе. Соответственно, спрос на топливо сокращается.

Худший возможный сценарий для нефтяного рынка — если какая-то из внедряемых сейчас вакцин плохо себя проявит, например, окажется, что побочных явлений слишком много. Это стало бы шоком для рынка и могло бы сильно отразиться на стоимости сырья, — отметил эксперт.

Нефтяной рынок, по его словам, может довольно быстро отыграть позитивные новости о сделке ОПЕК+, и дальше начнётся коррекция. Вполне возможно, что в конце января котировки откатятся к $50. В целом в первом квартале цены будут держаться в коридоре $50-55 за баррель, подытожил экономист.