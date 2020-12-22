Вирус атакует: мутировавший COVID-19 уронил нефтяные цены 

Оптимизм на нефтяном рынке сменился небольшой паникой. Котировки марки Brent рванули вниз и в отдельные моменты опускались ниже $50 за баррель. Причина — появление в Великобритании нового, более заразного, штамма вируса COVID-19 и последовавшие за этим ограничения. Эксперты отмечают, что на рынок пришло отрезвление от эйфории по поводу появления новых вакцин. Коронавирус никуда не ушёл и всё ещё заставляет людей сидеть по домам и отказываться от поездок.

Всю прошлую неделю нефтяной рынок находился во власти оптимизма. Стоимость сырья марки Brent выросла почти на 5% и поднялась выше $52 за баррель — до максимального уровня более чем за 9 месяцев. В целом с начала ноября котировки прибавили порядка 40%.

Однако с открытием торгов на этой неделе цены на нефть рванули вниз в ускоренном темпе. Падение в понедельник стало самым резким с начала ноября. Далее в течение двух дней стоимость сырья то опускалась ниже $50 за баррель, то поднималась чуть выше этой отметки.

Причиной негатива стала информация из Великобритании, у граждан которой обнаружили новую разновидность вируса COVID-19. По данным британских властей, новый штамм передаётся на 70% быстрее, чем прежний. Это вынудило правительство ужесточить ограничительные меры в ряде регионов страны, включая Лондон. В свою очередь ряд европейских государств, в том числе и Россия, прекратил транспортное сообщение с Великобританией. Хотя новый штамм уже обнаружили в нескольких других странах.

Лондон Xinhua/Han Yan/Global Look Press

Во время первой волны COVID-19 также закрывали авиасообщения, но вирус всё равно довольно быстро распространился по всему миру. Скорее всего, новый штамм тоже уже успел добраться до других стран, отмечает директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов. По его словам, сейчас идёт своего рода гонка между вакцинацией и распространением второй волны.

Когда появились новости о вакцинах против COVID-19, на финансовых рынках воцарилось представление, что о коронавирусе можно забыть. Но такой заряд оптимизма не мог существовать вечно, должна была появиться какая-то новость, которая бы его охладила. Вот и появилось сообщение о новой разновидности вируса в Великобритании. Марсель Салихов директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ

Коронавирус — не пройденная история, предупреждает эксперт. Будут ещё сложности и с применением вакцин и с их доставкой. И новость из Лондона — это лишь первая ласточка будущих проблем.

По заявлениям специалистов, новый штамм COVID-19 является более опасным и характеризуется ещё большей степенью заразности, отмечает доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов.

Возникают опасения, что выявление новой разновидности коронавирусной инфекции может опять привести к локдаунам, что, конечно, нанесёт ощутимый урон мировой экономике, которая и без того будет восстанавливаться ещё долгое время. А это скажется на величине спроса на нефть. Таким образом, ситуация на нефтяном рынке сейчас крайне нестабильная и может качнуться в ту или иную сторону. Олег Каленов доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова

Чем больше нагнетается паника вокруг нового штамма, тем вероятнее продолжение снижения стоимости нефти, полагает эксперт. Однако, если в ближайшие дни цену удастся удержать на уровне $50, то к концу года вполне вероятен рост до $52–53 за баррель. Кроме того, стабилизировать ситуацию могут новости о создании вакцины от «вируса-мутанта», считает экономист. Так, например, немецкая компания BioNTech заявила о готовности создать такую вакцину в течение шести недель.

Смена настроения

На влияние нового штамма коронавируса на нефтяной рынок обратил внимание и вице-премьер Александр Новак.

За эти два дня ситуация, на мой взгляд, достаточно активно меняется. Серьёзные локдауны сейчас были введены относительно поездок в Великобританию. Появился новый штамм коронавируса, и это повлияло в том числе и на то, что сегодня на рынках мы видим существенную коррекцию цен на нефть, — сказал вице-премьер, которого цитирует ТАСС.

Возврат мирового спроса на нефть к докризисным уровням, по словам Александра Новака, может занять больше времени, чем изначально ожидалось. Возможно, два-три года.

Главные опасения рынка состоят не в том, что Великобритания ввела локдаун, а в том, что уже готовые вакцины, возможно, не станут работать против новой разновидности вируса, поясняет директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. В этом случае все позитивные ожидания рынка сойдут на нет. Но пока комментарии специалистов по этому поводу не столь драматичны, поэтому нефть смогла удержаться у отметки $50 за баррель.

По факту, коронавирус пока никуда не ушёл. Да, есть вакцина, её утвердили, но заболеваемость пока не падает. На физическом рынке ситуация не улучшилась. Весь оптимизм был на финансовом рынке, связанный с повышенными ожиданиями. Сейчас эти ожидания несколько скорректировались. Сергей Пикин директор Фонда энергетического развития директор Фонда энергетического развития

Стоимость нефти в $52 за баррель, по мнению эксперта, была явно завышенной. Сейчас котировки вернулись к более нормальному значению и пытаются закрепиться в районе $50.

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Нефтяные цены не смогли удержать даже позитивные новости о принятии Соединёнными Штатами нового пакета мер экономической поддержки объёмом $900 млрд. Накануне вслед на Палатой представителей данный пакет поддержал Сенат США. Кроме того, Еврокомиссия 21 декабря дала разрешение на экстренное применение вакцины против коронавируса COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

Рынок уже понял, что вакцины есть, и массовая вакцинация в течение 2021 года уже была учтена в ценах. Меры экономической поддержки в США тоже были ожидаемы. Подтверждающие новости слабо влияют на котировки. Сильно влияет то, что произошло неожиданно, — поясняет Марсель Салихов.

Скорее всего, цены на нефть останутся в районе $50 за баррель, считает Сергей Пикин. Вскоре должна прояснится ситуация по поводу новой мутации. Если это тот же вирус и все вакцины против него работают, то всё будет нормально, полагает специалист.

Возможны краткосрочные колебания цен, например, на данных о запасах нефти в США или на новостях о задержках по поставкам вакцины. Но ниже $47 за баррель цена уйти не должна, если, конечно, вдруг не окажется, что вакцины не действуют на новый вирус — тогда котировки легко могут шагнуть и к $40. В текущем же информационном фоне диапазон $47–52 вполне устойчив, — уверен эксперт.

На фоне снижения нефтяных котировок курс российской валюты также пошёл вниз. За два дня нацвалюта подешевела сразу на два рубля, в результате чего стоимость доллара поднялась выше 75 рублей.

Падение цен на нефть повлияло на рубль, хотя текущий уровень котировок уже достаточно высокий, отмечает Марсель Салихов.

При ценах в районе $50 за баррель рубль должен быть крепче. Но на него сейчас давят опасения по поводу введения новых санкций со стороны США. Были публикации по поводу русских хакеров и того, что новая администрация Белого дома будет вводить новые ограничения в отношении России. Это негативно сказывается на курсе рубля, — отметил экономист.

Тем не менее, по словам эксперта, оснований для сильного ослабления российской валюты нет и, скорее всего, её курс останется в текущем диапазоне — 74–76 рубля за доллар.