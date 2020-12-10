Ограбление по-американски: смогут ли США нажиться на сделке ОПЕК+ 

Новая стратегия ОПЕК+ позволит странам-экспортёрам противостоять экспансии США на мировом рынке нефти, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. Ранее вице-премьер Александр Новак призвал следить за тем, как не присоединившиеся к соглашению страны активизируют своё производство. К этому их подталкивают растущие цены на сырьё — стоимость барреля на последних торгах превысила $50. Кто выйдет победителем в борьбе за нефтяной рынок — в материале портала.
Пока страны ОПЕК+ держат оборону в борьбе с наступающим коронавирусом и продолжают ограничивать добычу нефти, поддерживая приемлемый уровень цен, другие государства-экспортёры перешли к постепенному наращиванию производства сырья. На это обратили внимание и в правительстве России.
Мы наблюдаем за ситуацией, связанной со странами, которые не входят в соглашение ОПЕК+. Это США, Канада, Норвегия, Бразилия и другие страны, которые постепенно с учётом восстановления рынка и увеличения цены начали активизироваться относительно инвестиций и добычи. Это тоже нужно мониторить, — сказал Александр Новак на совещании президента РФ с членами кабинета министров.
Он напомнил о достигнутой участниками соглашения ОПЕК+ договорённости увеличить в следующем году добычу почти на 2 млн баррелей в сутки, но сделать это постепенно. В январе производство вырастет на 500 тыс. баррелей, срок дальнейших повышений будет определён позже.
Риск того, что другие страны воспользуются ростом цен на нефть и нарастят добычу, пока государства ОПЕК+ её сдерживают, есть, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Однако выбранный вариант постепенного увеличения добычи его снижает.
Думаю, что ответом на эти угрозы и стал переход к ежемесячной корректировке объёмов производства. Раньше они изменялись раз в квартал, хотя у сланцевых проектов США период между моментом, когда проекты становятся рентабельными, и увеличением добычи составляет порядка трёх недель. На такой же временной горизонт переходят и участники ОПЕК+. Если рынок начинает восстанавливаться, страны потребляют всё больше нефти, то эту дополнительную нефть должны дать именно страны ОПЕК+, а не США.
Возвращение барреля
Соединённые Штаты резко сократили добычу сырья в этом году на фоне обвала нефтяных котировок. За два месяца — апрель и май — она упала с 12,7 млн баррелей в сутки до 10 млн. Впрочем, в последнее время производство постепенно восстанавливается. В ноябре оно выросло до 11,2 млн, такова оценка Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA). Средняя добыча по итогам этого года, по прогнозу EIA, составит 11,3 млн баррелей в сутки. Впрочем, дальнейшего быстрого увеличения производства не ожидается, к концу следующего года Штаты планируют выйти лишь на 11,4 млн баррелей в сутки.
Минэнерго США часто занижает свою оценку, отмечает заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его мнению, добыча в Штатах вырастет больше чем на 100 тыс. баррелей в сутки. Впрочем, для ОПЕК+ сейчас это не так важно.
До марта этого года ОПЕК+ пыталась бороться со сланцевой добычей в США — это был главный враг. Ведь именно она создавала переизбыток на рынке нефти. Например, в 2014 году нефтекартель ОПЕК решил не уменьшать производство и отдать всё на откуп рынку, пытаясь выдавить сланцевую добычу. Сейчас же ситуация изменилась, потому что главной проблемой стало снижение спроса на сырьё.
За добычей в других странах нужно следить, но принимать решения по сделке на основе этого фактора ОПЕК+ не станет, полагает экономист.
Из перечисленных Александром Новаком стран-конкурентов нарастить добычу уже в этом году могут Норвегия и Бразилия. По оценке ОПЕК, несмотря на кризис нефтяного рынка, эти два государства вместе увеличат производство на 0,5 млн баррелей в сутки. В следующем году лидерами роста должны стать США — на 300 тыс. баррелей в сутки, и Канада — плюс 230 тыс. Всего не присоединившиеся к сделке ОПЕК+ страны могут прибавить в следующем году около 1 млн баррелей в сутки.
Главной угрозой здесь остаются США. Только у Штатов есть возможность нарастить добычу в больших масштабах, считает Игорь Юшков.
У Бразилии очень дорогая добыча, и даже цена в $50–60 за баррель не позволит сильно её нарастить. Глубоководные шельфовые проекты запускались, когда баррель стоил дороже $100. Сейчас существующие проекты продолжают работать, в том числе в убыток, а новые не запускаются. Схожая ситуация в Норвегии. Чтобы увеличить добычу, её нефтяникам приходится уходить всё севернее — в Норвежское и Баренцево моря. В Северном море добыча падает, — пояснил эксперт.
Канаде тоже требуются высокие цены, отмечает специалист. Её битумиозные (нефтяные) пески становятся рентабельными при цене в $60–70 за баррель.
Текущий уровень сырьевых цен позволяет многим странам наращивать добычу, отмечает Алексей Белогорьев. Но даже ключевому игроку — США — в следующем году придётся непросто, предупреждает он.
В Штатах работает множество компаний, которым нужно закрыть проблему больших долгов и повысить рентабельность добычи, чего от них требуют инвесторы и кредиторы. Это сейчас важнее, чем наращивать производство. В ближайшие 1,5–2 года они будут нацелены прежде всего на решение долговых проблем и снижение издержек. $50 за баррель — хорошая цена, но недостаточная для бурного роста добычи в США в ближайшие один-два года, — считает экономист.
Цена оптимизма
Увеличению добычи в первую очередь способствует рост мировых цен на нефть. В настоящее время котировки эталонной марки Brent поднялись выше $50 за баррель. С начала ноября они выросли более чем на 30%.
Позитивную динамику цен не «спугнули» даже тревожные новости из США. По итогам прошлой недели, коммерческие запасы нефти в Штатах, по данным EIA, увеличились на 15,2 млн баррелей (3,1%) и достигли 503,2 млн. Последний раз такой резкий рост наблюдался в апреле на фоне обвального падения спроса на нефть.
Цены реагируют на будущие события. Кроме того, важную роль играет общее настроение рынка, отмечает Алексей Белогорьев.
Весной ожидали чуть ли не катастрофу, а сейчас настроение куда оптимистичнее — ситуация более предсказуемая по сравнению с весной, все воодушевлены новыми вакцинами и тем, что локдауны не повсеместны и многие страны на них не идут. Есть тенденция к большему оптимизму в отношении сырьевых товаров, и это отражается в ценах, — пояснил эксперт.
Между тем рост котировок пока нельзя назвать долгосрочным и ситуация может быстро измениться, предупреждает специалист. По его мнению, в первом квартале стоимость нефти будет находиться в диапазоне $42–50 за баррель.
Рынок отыгрывает позитивные новости, но фундаментальные факторы готовят нас к падению цен, отмечает Игорь Юшков. Он полагает, что в скором времени возможна коррекция и к Новому году котировки могут вернуться даже к $40 за баррель.