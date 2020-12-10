Ограбление по-американски: смогут ли США нажиться на сделке ОПЕК+ 

Новая стратегия ОПЕК+ позволит странам-экспортёрам противостоять экспансии США на мировом рынке нефти, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. Ранее вице-премьер Александр Новак призвал следить за тем, как не присоединившиеся к соглашению страны активизируют своё производство. К этому их подталкивают растущие цены на сырьё — стоимость барреля на последних торгах превысила $50. Кто выйдет победителем в борьбе за нефтяной рынок — в материале портала.

Пока страны ОПЕК+ держат оборону в борьбе с наступающим коронавирусом и продолжают ограничивать добычу нефти, поддерживая приемлемый уровень цен, другие государства-экспортёры перешли к постепенному наращиванию производства сырья. На это обратили внимание и в правительстве России.

Мы наблюдаем за ситуацией, связанной со странами, которые не входят в соглашение ОПЕК+. Это США, Канада, Норвегия, Бразилия и другие страны, которые постепенно с учётом восстановления рынка и увеличения цены начали активизироваться относительно инвестиций и добычи. Это тоже нужно мониторить, — сказал Александр Новак на совещании президента РФ с членами кабинета министров.

Он напомнил о достигнутой участниками соглашения ОПЕК+ договорённости увеличить в следующем году добычу почти на 2 млн баррелей в сутки, но сделать это постепенно. В январе производство вырастет на 500 тыс. баррелей, срок дальнейших повышений будет определён позже.

Риск того, что другие страны воспользуются ростом цен на нефть и нарастят добычу, пока государства ОПЕК+ её сдерживают, есть, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Однако выбранный вариант постепенного увеличения добычи его снижает.

Думаю, что ответом на эти угрозы и стал переход к ежемесячной корректировке объёмов производства. Раньше они изменялись раз в квартал, хотя у сланцевых проектов США период между моментом, когда проекты становятся рентабельными, и увеличением добычи составляет порядка трёх недель. На такой же временной горизонт переходят и участники ОПЕК+. Если рынок начинает восстанавливаться, страны потребляют всё больше нефти, то эту дополнительную нефть должны дать именно страны ОПЕК+, а не США. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

Возвращение барреля

Соединённые Штаты резко сократили добычу сырья в этом году на фоне обвала нефтяных котировок. За два месяца — апрель и май — она упала с 12,7 млн баррелей в сутки до 10 млн. Впрочем, в последнее время производство постепенно восстанавливается. В ноябре оно выросло до 11,2 млн, такова оценка Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA). Средняя добыча по итогам этого года, по прогнозу EIA, составит 11,3 млн баррелей в сутки. Впрочем, дальнейшего быстрого увеличения производства не ожидается, к концу следующего года Штаты планируют выйти лишь на 11,4 млн баррелей в сутки.

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Минэнерго США часто занижает свою оценку, отмечает заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его мнению, добыча в Штатах вырастет больше чем на 100 тыс. баррелей в сутки. Впрочем, для ОПЕК+ сейчас это не так важно.

До марта этого года ОПЕК+ пыталась бороться со сланцевой добычей в США — это был главный враг. Ведь именно она создавала переизбыток на рынке нефти. Например, в 2014 году нефтекартель ОПЕК решил не уменьшать производство и отдать всё на откуп рынку, пытаясь выдавить сланцевую добычу. Сейчас же ситуация изменилась, потому что главной проблемой стало снижение спроса на сырьё. Алексей Белогорьев заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов

За добычей в других странах нужно следить, но принимать решения по сделке на основе этого фактора ОПЕК+ не станет, полагает экономист.

Из перечисленных Александром Новаком стран-конкурентов нарастить добычу уже в этом году могут Норвегия и Бразилия. По оценке ОПЕК, несмотря на кризис нефтяного рынка, эти два государства вместе увеличат производство на 0,5 млн баррелей в сутки. В следующем году лидерами роста должны стать США — на 300 тыс. баррелей в сутки, и Канада — плюс 230 тыс. Всего не присоединившиеся к сделке ОПЕК+ страны могут прибавить в следующем году около 1 млн баррелей в сутки.

Главной угрозой здесь остаются США. Только у Штатов есть возможность нарастить добычу в больших масштабах, считает Игорь Юшков.

У Бразилии очень дорогая добыча, и даже цена в $50–60 за баррель не позволит сильно её нарастить. Глубоководные шельфовые проекты запускались, когда баррель стоил дороже $100. Сейчас существующие проекты продолжают работать, в том числе в убыток, а новые не запускаются. Схожая ситуация в Норвегии. Чтобы увеличить добычу, её нефтяникам приходится уходить всё севернее — в Норвежское и Баренцево моря. В Северном море добыча падает, — пояснил эксперт.

Канаде тоже требуются высокие цены, отмечает специалист. Её битумиозные (нефтяные) пески становятся рентабельными при цене в $60–70 за баррель.

Текущий уровень сырьевых цен позволяет многим странам наращивать добычу, отмечает Алексей Белогорьев. Но даже ключевому игроку — США — в следующем году придётся непросто, предупреждает он.

В Штатах работает множество компаний, которым нужно закрыть проблему больших долгов и повысить рентабельность добычи, чего от них требуют инвесторы и кредиторы. Это сейчас важнее, чем наращивать производство. В ближайшие 1,5–2 года они будут нацелены прежде всего на решение долговых проблем и снижение издержек. $50 за баррель — хорошая цена, но недостаточная для бурного роста добычи в США в ближайшие один-два года, — считает экономист.

Цена оптимизма

Увеличению добычи в первую очередь способствует рост мировых цен на нефть. В настоящее время котировки эталонной марки Brent поднялись выше $50 за баррель. С начала ноября они выросли более чем на 30%.

Позитивную динамику цен не «спугнули» даже тревожные новости из США. По итогам прошлой недели, коммерческие запасы нефти в Штатах, по данным EIA, увеличились на 15,2 млн баррелей (3,1%) и достигли 503,2 млн. Последний раз такой резкий рост наблюдался в апреле на фоне обвального падения спроса на нефть.

Цены реагируют на будущие события. Кроме того, важную роль играет общее настроение рынка, отмечает Алексей Белогорьев.

Весной ожидали чуть ли не катастрофу, а сейчас настроение куда оптимистичнее — ситуация более предсказуемая по сравнению с весной, все воодушевлены новыми вакцинами и тем, что локдауны не повсеместны и многие страны на них не идут. Есть тенденция к большему оптимизму в отношении сырьевых товаров, и это отражается в ценах, — пояснил эксперт.

Между тем рост котировок пока нельзя назвать долгосрочным и ситуация может быстро измениться, предупреждает специалист. По его мнению, в первом квартале стоимость нефти будет находиться в диапазоне $42–50 за баррель.

Рынок отыгрывает позитивные новости, но фундаментальные факторы готовят нас к падению цен, отмечает Игорь Юшков. Он полагает, что в скором времени возможна коррекция и к Новому году котировки могут вернуться даже к $40 за баррель.