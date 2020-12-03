Послабления в разгар ковида: ОПЕК+ нарастит добычу

Несколько дней длились консультации страны-участниц ОПЕК+, которые многим казалось, что закончатся снова безрезультатно, но не этот раз. Картель решил, что с 2021 года будут действовать новые условия для добычи нефти. Нефтяники смогут добывать на 25% больше сырья, на 500 тысяч баррелей в сутки. Что это даст рынку — в материале NEWS.ru.

Сторонами было достигнуто компромиссное решение, потому что Россия и Саудовская Аравия, в целом, были за сохранение квот на текущем уровне, чтобы с 1 января вообще не повышать добычу. Но были участники сделки, которые настаивали на повышении производства. Возможно, они даже и не хотели его наращивать, а просто старались шантажировать главных игроков сделки — Москву и Эр-Рияд.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков напомнил NEWS.ru ситуацию с ОАЭ, которые намекали, что могут выйти из соглашения ОПЕК+.

Это было чревато тем, что вся сделка могла вообще развалиться. Выход хотя бы одного из участников чреват развалом всей сделки, потому что остальные задумаются, а почему мы должны ограничивать объём добычи. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

В этой связи было важно утихомирить всех бунтовщиков в рамках сделки. С одной стороны, рост квот на добычу есть, с другой, — 500 тысяч баррелей в сутки — это незначительный объём в масштабах всего ОПЕК+. Это символический рост производства.

Поэтому большого влияния на рынок оказано не будет, так как цифра небольшая.

Gerhard Zwerger-Schoner/Global Look Press

Дальше, считает эксперт, сделка будет идти ситуативно — все будут смотреть, как происходит выход мира из коронакризиса, отменяются ли режимы локдаунов, которые ограничивают перемещения и потребление нефтепродуктов.

И не факт, что мы увидим очередное повышение на 500 тысяч даже с 1 февраля, — считает Юшков.

Между тем цены на нефть в первый момент отреагировали ростом, поскольку все трейдеры были рады, что договорённость состоялась, ведь были противоречия внутри ОПЕК+. Были вообще даже некоторые страхи, что сделка может сорваться и котировки вновь резко упадут. Сейчас позитив в том, что всё урегулировано. Но дальше вполне может быть отскок цен, потому что нынешний рост с $40 за баррель до $48 проходил на ожиданиях.

А теперь параметры сделки известны, и игроки могут начать фиксировать свою прибыль, утверждает аналитик. Поэтому возможен отскок котировок вниз до $40. Тем более, что с точки зрения баланса спроса и предложения ситуация ухудшилась. Сейчас мы близки к пику коронавируса, и вакцины пока не внедрены, несмотря на довольно позитивные новости об успешном тестировании и постепенном внедрении антиковидных препаратов.

Что касается России, то Москва хотела бы даже сохранить действующие квоты, чтобы цена была выше. А вот нефтяные компании — им надо было больше добывать. Бюджет гонится за ценой, а компании — за объёмами.

В свою очередь директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отметил, что на росте рынков хотелось бы повысить добычу и сильнее, но физически спрос на нефть не вырос так сильно, как ожидали ранее.

Главное, что каждый месяц будет приниматься отдельное решение, как увеличивать добычу и опять не более чем на 500 тысяч. По сути, те 2 млн, которые должны были прийти на рынок с 1 января, размазали как минимум на 4 месяца, а может быть и больше. Это будет зависеть от того, как станут работать вакцины и как будет меняться деловая активность. Сергей Пикин директор Фонда энергетического развития директор Фонда энергетического развития

Пока же на I квартал нет особо позитивных ожиданий с точки зрения спроса на нефть — вакцины сразу не заработают, требуется время на их изготовление, логистику и вакцинацию людей.

Как ранее писал NEWS.ru, до встречи 3 декабря у стран ОПЕК+ было три сценария возможных действий после 1 января. Первый предполагал продление текущего уровня сокращения добычи нефти по меньшей мере на три месяца — до конца марта 2021 года. За этот вариант, по информации ТАСС, выступала Саудовская Аравия — неформальный лидер нефтекартеля.

Второй сценарий предполагал следование первоначальному плану, утверждённому ещё в апреле, — повысить производство на 1,9 млн баррелей в сутки. Сторонником этого варианта выступали ОАЭ, которые, в целом, не очень довольны условиями соглашения.

В итоге были принят третий сценарий — компромиссный. Он предполагает увеличение добычи с начала следующего года, но постепенное, а не сразу вываливать на рынок дополнительные 2 млн баррелей в сутки. По информации Reuters, сторонником этого варианта была Россия, которая предлагала наращивать производство по 0,5 млн баррелей в сутки каждый месяц, начиная с января.

И важно помнить, что в случае, если бы сделка развалилась, то цены на нефть могли бы рухнуть к $20 и ниже. Поэтому участники переговоров сделали всё, чтобы это не допустить.