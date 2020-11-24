Баррель привили от COVID-19: вакцина резко ускорила рост цен на нефть

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $47 за баррель и достигла максимального значения с начала марта этого года. Таким образом, котировки отыграли большую часть падения, вызванного обвалом спроса на сырьё на фоне пандемии COVID-19. Нынешний рост цен связан с надеждой на скорую победу над коронавирусом, которую даёт появление новых вакцин, поясняют эксперты. Надолго ли хватит прививки оптимизма сырьевому рынку, и сколько будет стоить нефть к концу года, разбирался NEWS.ru.

За последнюю неделю стоимость нефти на мировом рынке увеличилась почти на 6%, поднявшись выше $47 за баррель. Так дорого она стоила в первых числах марта, в самом начале обвального падения цен из-за развала сделки ОПЕК+ и резкого сокращения спроса на сырьё.

Одна из главных причин нынешнего роста сырьевых котировок — оптимизм на рынке, вызванный успехами сразу нескольких вакцин от COVID-19. В понедельник британская компания AstraZeneca сообщила, что промежуточные испытания её вакцины показали эффективность порядка 70%, а в отдельных случаях и до 90%. Ранее американская компания Pfizer Inc. и её немецкий партнёр BioNTech подали заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса в США.

Нынешний рост цен на нефтяные фьючерсы — спекулятивный и основан на настроениях инвесторов, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, трейдеры ожидают, что вакцина от коронавируса будет успешно внедрена, страны откажутся от ограничений на перемещения и тогда спрос на нефтепродукты вырастет. Поэтому сейчас они пытаются купить нефть, пока она дешёвая, и тем самым разгоняют цены.

Понятно, что вакцины в полной мере заработают не так скоро, и пандемия будет продолжаться и в начале 2021 года. Но для рынка сама новость о том, что вакцина есть и в России, и в Европе, и в США, что всё больше производителей заявляет о новых разработках, уже позитивный момент. Рынок считает, что в долгосрочной перспективе коронавирус будет точно побеждён, а ведь раньше такой уверенности не было. Теперь уже многие не сомневаются в будущем росте потребления нефтепродуктов, и поэтому цены на нефть растут. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

Реального массового внедрения вакцин можно ожидать к концу первого квартала, полагает эксперт. К тому времени также дадут результат меры карантина, установленного сейчас разными странами. Люди меньше общаются, меньше заражаются и поэтому статистика заболеваний будет улучшаться, отметил специалист.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По его мнению, после случившегося роста нефтяных цен можно ожидать их небольшого отскока назад. Новости о новых вакцинах пройдут, и рынок вновь обратит внимание на низкие объёмы текущего потребления сырья. В результате, стоимость нефти может вновь вернуться к $40 за баррель, полагает экономист.

Новости о вакцинах воспринимаются рынком с эмоциональным позитивом, однако ожидать долгосрочного эффекта от такой информации преждевременно, соглашается доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

Закрепление и последующий рост достигнутых нефтяных котировок возможен в долгосрочном периоде лишь на фоне глобального улучшения короновирусной статистики, как в части победы над распространением заболевания, так и снижения показателей смертности и роста показателей выздоровления. А это уже не результат информирования о разработках вакцин, а эффект от их практического применения. Поэтому рассчитывать на преодоление уровня $50 за баррель в текущем году не приходится. Олег Чередниченко доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова

Слово за ОПЕК+

Другой позитивной новостью для нефтяного рынка стало сообщение о том, что Дональд Трамп разрешил своей администрации начать процесс передачи власти кандидату от Демократической партии Джо Байдену. Хотя, при этом, глава Белого дома и отказался признать итоги прошедших выборов.

Начало передачи власти сняло неопределённость на финансовых рынках, что, безусловно, положительный момент. Улучшились ожидания инвесторов, а ведь фьючерсы на нефть — это финансовый товар. Плюс позитива добавляют звучащие заявления о возможных дополнительных мерах поддержки. Сергей Пикин директор Фонда энергетического развития директор Фонда энергетического развития

Дополнительный толчок росту цен на сырьё, по словам эксперта, придала информация о ракетном обстреле нефтяного объекта в Саудовской Аравии. Вместе все эти факторы позволили котировкам подняться до максимума с марта этого года, пояснил специалист.

Помимо новостей о вакцинах, рынок также внимательно следит за тем, как обстоят дела с добычей сырья. В мае альянс ОПЕК+ сократил производство нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. С августа эта квота была уменьшена до 7,7 млн и, согласно дальнейшему плану, с 1 января 2021-го должна снизиться до 5,8 млн. Иными словами, в следующем году добыча нефти должна вырасти почти на 2 млн баррелей в сутки.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Впрочем, как стало известно СМИ, участники ОПЕК+ рассматривают возможность сохранить текущий уровень квот и не увеличивать производство. Решение должно быть принято на следующей неделе, на встрече министров ОПЕК+, которая запланирована на 1 декабря.

Рынок уверен, что на грядущем саммите будет решено не наращивать добычу с 1 января, отмечает Игорь Юшков.

Летом участники ОПЕК+ уже переносили дату увеличения объёма производства, и сейчас, по всей видимости, сроки тоже будут сдвинуты на февраль или март. Официально эта позиция не высказывалась, но все понимают, что основные участники сделки Россия и Саудовская Аравия придерживаются мнения о необходимости сохранения текущих квот. Отсюда и оптимизм нефтяного рынка, — отметил экономист.

С большой долей вероятности ОПЕК+ не станет увеличивать добычу, согласен Сергей Пикин. По его словам, новые карантинные меры и падение спроса на нефть на фоне второй волны коронавируса показывают, что до полного восстановления нефтяного рынка ещё далеко.

Если ОПЕК+ не сохранит квоты, цены на нефть могут уйти ниже $40 за баррель. Но, скорее всего, они этого не сделают и до конца года котировки будут колебаться в диапазоне $40-50. Если же массовая вакцинация начнётся до конца года, рынок получит дополнительную порцию оптимизма и можно говорить о диапазоне $45-50 за баррель, — считает эксперт.

Уровень цен в $45-50, по его словам, вполне комфортен и для потребителей и для производителей сырья. В частности, он полностью устраивает Россию, поскольку немного превосходит цену, заложенную в бюджет страны. В таких условиях, торопиться с ростом цен не стоит, ведь слишком быстрое движение чревато шоками на рынке, отмечает специалист.

Тем временем, рост нефтяных котировок помог укрепиться российской валюте. После падения до 80 рублей за доллар США в начале ноября, она смогла вырасти в цене и сейчас торгуется в районе 76 рублей.

В случае небольшого отскока вниз цен на нефть, рубль может также немного ослабнуть, предупреждает Игорь Юшков. В результате курс нацвалюты может вернуться к уровню 78 рублей за доллар и порядка 92 рублей за евро.