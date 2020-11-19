Эксперт оценил перспективы обвала цен на нефть

https://static.news.ru/photo/87a651c8-2a87-11eb-9e16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выход Объединённых Арабских Эмиратов из соглашения ОПЕК+ может привести в полному распаду сделки и очередному обвалу цен на нефть. Об этом NEWS.ru рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Вместе с тем, эксперт полагает что ОАЭ всё же останутся в соглашении, поскольку они, как и все другие нефтедобывающие страны, не хотят повторения весеннего обрушения нефтяных котировок.

Ранее появилась информация, что Объединённые Арабские Эмираты недовольны распределением квот на сокращение добычи нефти и рассматривают возможность выхода из альянса ОПЕК+. Об этом написало агентство Bloomberg.

ОАЭ могут быть недовольны ситуацией с Ливией, которая в последнее время активно наращивает производство нефти, но при этом не имеет никаких квот в рамках ОПЕК+, отмечает эксперт. По его словам, это беспокоит не только Абу-Даби, но и другие страны-экспортёры. Получается, что Ливия подрывает дисциплину в альянсе.

Уход ОАЭ может привести к полному развалу соглашения ОПЕК+, поскольку за ними последуют и другие страны. Ведь получится, что можно не снижать свою добычу, но, при этом, пользоваться плодами сокращения других стран, которые тем самым поддерживают мировые цены на нефть на приемлемом уровне, — отметил экономист.

В случае развала сделки ОПЕК+ мировой рынок нефти окажется в той же ситуации, которая была в марте этого года. Тогда с одной стороны упал спрос на сырьё, с другой прекратило действовать прежнее соглашение, и все страны начали увеличивать объёмы добычи. В результате нефть в моменте падала в цене почти до $10 за баррель. Этого все опасаются, и поэтому Саудовская Аравия, Россия и остальные участники будут предпринимать попытки сохранить соглашение и договориться с Объединёнными Арабскими Эмиратами, уверен Игорь Юшков.

Вряд ли в итоге ОАЭ выйдут из соглашения ОПЕК+, потому что это не выгодно никому. Ни участникам сделки, ни другим игрокам рынка, например, США, которые получат ещё один удар по своей сланцевой отрасли. У них и при $40 за баррель дела идут не очень, а тут цены могут упасть до $15-20 — и всем будет плохо. Думаю, что и сами Арабские Эмираты, скорее, торгуются за что-то, чем реально угрожают выходом, — пояснил специалист.

По его мнению, заинтересованные страны могут давить даже не на ОАЭ, а на Ливию, чтобы заставить её взять на себя квоты по сокращению добычи. Тогда сделка станет справедливой для всех.

На ближайшем заседании ОПЕК+ 1 декабря, участники соглашения должны решить — увеличивать добычу нефти с 1 января 2021 года почти на 2 млн баррелей в сутки, как планировалось ранее, или повременить с наращиваем производства.

Скорее всего, страны ОПЕК+ сохранят текущий уровень добычи в начале следующего года, как это уже делалось летом, считает Игорь Юшков. Вероятно, квоты будут продлены на 3 месяца и это добавит оптимизма рынку, хотя бы на время, подытожил эксперт.