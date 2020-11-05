Минск хочет купить у России месторождение нефти: что ответит соседу Москва

России экономически невыгодно продать одно из своих нефтяных месторождений Белоруссии, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. Ранее, Минск сообщил, что с просьбой о приобретении сырьевого актива к президенту РФ Владимиру Путину обратился белорусский лидер Александр Лукашенко. Специалисты отмечают, что и сам Минск вряд ли что-то выиграет от покупки нефтяного участка, если только не уговорит Москву отдать его за бесценок. Пойдёт ли Россия на уступки, в материале портала.

Владимир Путин поддержал идею Александра Лукашенко о приобретении месторождения нефти на территории России, сообщило белорусское агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента республики. По информации агентства, соответствующее предложение было сделано в ходе телефонного разговора глав двух государств. После проработки вопрос более детально будет обсужден во время ближайших переговоров, сообщила белорусская сторона.

В Кремле подтвердили, что Минск поднимал тему покупки российского нефтяного месторождения, однако конкретики в этом вопросе пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он будет прорабатываться в наших соответствующих министерствах и ведомствах, — отметил пресс-секретарь.

Если Россия примет предложение Минска — это будет сугубо политический шаг, поскольку экономического смысла здесь нет, считает заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Логика Белоруссии может состоять в том, чтобы не просто импортировать нефть, а покупать сырьё, которое добывается с участием её компаний. Тогда добавленную стоимость от добычи и продажи нефти частично получит и Минск. В теории это может быть выгодно, однако с учётом инвестиций, прибавка будет очень небольшой. Для России в этом вообще нет никакого смысла, у нас нет проблем с вложением в нефтедобычу. Алексей Белогорьев заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов

Речь может идти лишь о небольшом или среднем месторождении, отмечает эксперт. К тому же вряд ли Минск устроит один из участков, находящихся в нераспределённом фонде, ведь хороших активов там уже нет. Остались лишь месторождения с довольно сложной экономикой и непростой добычей. У Белоруссии технологий для разработки таких участков нет, поэтому, скорее всего, речь может идти о создании совместного предприятия с какой-то российской компанией на уже разрабатываемом участке, отмечает специалист. Но даже в этом случае, по его словам, со стороны Белоруссии потребуются инвестиции как минимум в несколько сотен миллионов рублей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для Минска эта сумма не такая уж маленькая. Напомним, что даже долг перед Россией за поставленный в 2020 году природный газ, республика погасила за счёт средств кредита от Евразийского фонда стабилизации и развития.

У Лукашенко сейчас нет денег, так что Белоруссия может поставить вопрос о том, чтобы им бесплатно отдали месторождение на разработку, предполагает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Многие годы Минск поднимал вопрос о том, что некоторые тюменские месторождения должны принадлежать Белоруссии, чьи граждане когда-то там трудились. Так что, подозреваю, что власти республики надеются не на продажу, а на бесплатную передачу актива. Напомню, что Белоруссия также не раз поднимала вопрос о передаче ей Калининградской области. И Минск обижается, что Россия даже не думает вести об этом переговоры. Андрей Суздальцев замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

Прежний опыт показывает, что Москва может пойти на такой шаг, как бесплатная передача в разработку какого-то месторождения, считает эксперт. Также, по его словам, может быть использована схема как при строительстве Белорусской АЭС, которая сооружается на деньги, выданные в кредит Россией.

Не лакомый кусок

Белоруссия уже добывает небольшое количество нефти в России. Этим занимается компания «Янгпур», которая с 2013 года представляет «Белоруснефть» на российском рынке. Она разрабатывает месторождения в пределах Известинского участка недр, расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе. Также с 2020 года «Янгпур» владеет правом пользования Южно-Тыдэоттинским участком недр в ЯНАО.

Объёмы добычи, прямо скажем, невелики. Так в 2018 году было произведено 193 тыс. т нефти, при том, общая добыча в России в том году составила 555 млн т.

Возможно, что и в этот раз речь пойдёт о разработке небольшого месторождения, отмечает руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. Он полагает, что, скорее всего, это будет продажа на условиях аукциона, а не просто директивная передача участка.

Есть небольшие месторождения, которые вполне возможно продать Белоруссии. Причём, скорее всего, будет предложено что-то не особенно интересное крупным российским компаниям. Лакомых кусков в списке свободных месторождений уже не осталось — они все распределены. Поэтому не исключено создание какого-нибудь совместного предприятия с российской компанией. Александр Пасечник руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

Добываемая нефть, при этом, вряд ли пойдёт на переработку непосредственно в Белоруссию, отмечает эксперт. Ведь даже сырьё, которые белорусы добывают на своей территории, а это порядка 1,65 млн т в год, отправляется на экспорт, а не на собственные НПЗ. Их загрузку обеспечивают поставки из России. Хотя возможен вариант, когда какая-то российская компания поставит нефть в Белоруссию, а взамен получит сырьё, добытое белорусской компанией в России, полагает специалист.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Разворот потока

В ходе телефонного разговора президенты двух стран также обсудили возможность предстоящих переговоров по поставкам углеводородов (нефти и газа) в Беларусь в следующем году. Поднимался и вопрос перевалки белорусских товаров из порта Усть-Луга.

Ранее Александр Лукашенко заявил о возможности переориентации торговых потоков республики из портов Прибалтики в другие. Это стало реакцией на включение президента и ряда белорусских чиновников в прибалтийский список санкций.

Переориентация означает в том числе и возможность перевалки в российских портах нефтепродуктов, произведённых на белорусских НПЗ. Такой вариант обсуждался в сентябре премьер-министрами двух стран. Глава Минэнерго России Александр Новак заявлял, что проработка данного вопроса может завершиться уже в сентябре. Однако реальных подвижек на этом направлении до сих пор нет.

Белоруссия не станет переносить экспорт нефтепродуктов из прибалтийских портов в российские. Этот разговор идёт давно, но ничего не происходит. Во-первых, им это не выгодно экономически, вторая причина политическая — ориентация Белоруссии на Запад всё равно сохраняется, — пояснил Андрей Суздальцев.

Чтобы Белоруссии было выгодно отправлять нефтепродукты в российские порты, необходимы льготные тарифы, прежде всего на железнодорожную перевозку, отмечает Алексей Белогорьев. По его словам, РЖД уже предоставляет льготный тариф почти с 50-процентной скидкой, но нужно ещё меньше. Кроме того, требуется развивать портовые мощности, а это можно сделать только если будет гарантия достаточно большого объёма поставок — хотя бы 3-4 млн т нефтепродуктов в год на 5-6 лет вперёд. Минск эти гарантии дать не готов, поэтому данный вопрос так и остаётся на уровне политической игры, отмечает эксперт.