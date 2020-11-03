Сланец раздора: что будет с ценами на нефть после выборов в США

Соединённые Штаты продолжат делать ставку на сланцевую нефтедобычу вне зависимости от итогов президентских выборов, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. Прогнозы обещали сланцевикам тяжёлую жизнь в случае прихода к власти демократа Джо Байдена. Масла в огонь подливал и Дональд Трамп, намекая, что его соперник может запретить добычу методом гидроразрыва пласта и уничтожить тем самым множество рабочих мест. Впрочем, для мирового рынка такой сценарий скорее позитивен, ведь сокращение добычи в Штатах вызовет рост сырьевых котировок.

Попытки понять будущий расклад для нефтяного рынка сопровождали всю президентскую кампанию в Соединённых Штатах. Дело в том, что соперники по-разному смотрят на будущую энергетическую стратегию страны. Ожидается, что Джо Байден может пойти на ужесточения в отношении регламентов сланцевой добычи, налогообложения, бурения новых скважин. Всё это способно повысить себестоимость производства нефти в США.

По оценке инвестиционного банка Goldman Sachs, победа на выборах Джо Байдена может стать сигналом к росту цен на нефть. Причина — возможность появления новых административных барьеров для производителей сырья, что негативно скажется на объёмах и стоимости добычи.

Jack Kurtz/Global Look Press

Победа Джо Байдена, даже если и не сразу, в итоге всё равно может привести к запрету фрекинга (гидравлический разрыв пласта, ГРП) на федеральных землях, полагают в норвежской консалтинговой компании Rystad Energy.

Дональд Трамп, напротив, всегда выражал поддержку американскому нефтяному сектору. За два дня до выборов он ещё раз дал это понять, сообщив, что подписал указ в поддержку ГРП и нефтегазовой отрасли.

Только что подписал указ о защите фрекинга и нефтегазовой отрасли. Это означает рабочие места, низкие счета за электроэнергию и постоянную энергетическую независимость США, — написал он в Twitter.

Трамп также заявил, что кандидат от демократов Джо Байден в случае победы на выборах запретил бы производство углеводородов методом ГРП и уничтожил рабочие места в энергетическом секторе США. Напомним, что гидравлический разрыв пласта — необходимый элемент сланцевой добычи нефти.

Программа Джо Байдена предусматривает выделение $2 трлн на «зелёную» энергетику. Поэтому многие предполагают, что добыча нефти и газа отойдёт на второй план и объёмы производства снизятся, отмечает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Однако на деле, по словам эксперта, нефтяной отрасли здесь мало что угрожает.

Объективная экономическая ситуация, в которой любому избранному президенту придётся вести дела, никак не изменится. Напомню, что при Бараке Обаме, который считался сторонником «зелёной» энергетики, в США стала активно развиваться добыча газа, а затем и нефти. Произошла так называемая сланцевая революция. Просто для этого сложились объективные условия. Александр Фролов заместитель генерального директора Института национальной энергетики заместитель генерального директора Института национальной энергетики

Байден, в случае его избрания, не рискнёт запретить ГРП и лишить множество людей работы, уверен эксперт. Особенно в условиях жёсткого экономического кризиса, который переживают США. Кроме того, Штаты потребляют больше всего нефти в мире — порядка 21 млн баррелей в сутки (21% от всего мирового спроса). Сырьё нужно откуда-то брать, и для США лучше, если его будут добывать свои производители, чем компании из Саудовской Аравии и России.

Байден может запретить ГРП, только если добыча на федеральных землях будет составлять ничтожно малую долю от общего производства. Иначе это будет удар по американской экономике и новый энергетический кризис. Ведь 64–66% всей добываемой в США нефти — сланцевая, — пояснил специалист.

В сфере добычи нефти и газа в США непосредственно работает больше 10 млн человек, у которых есть ещё и семьи, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Поэтому играть в сторону снижения производства никто не станет, уверен эксперт.

Сланцевая добыча нефти и газа — это также залог дешёвой электроэнергии в США, которая позволяет их предприятиям быть конкурентоспособными по сравнению с другими странами. Дешёвая электроэнергия и дешёвое топливо — важное подспорье для всех отраслей американской промышленности. Да и общее благосостояние американских граждан уменьшится с уходом сланца, потому что повысятся цены на электроэнергию. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

Основы американской энергетической стратегии сохранятся при любом президенте, уверен эксперт. США по-прежнему будут поддерживать своих производителей нефти и газа и продвигать свои интересы на внешних рынках. Например, заставлять европейцев покупать американский СПГ и критиковать газопровод «Северный поток — 2». Так что у России здесь выиграть не получится.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Иранский фактор

Для нефтяного рынка президент США — фигура значимая, что не раз демонстрировал тот же Дональд Трамп, когда одной фразой в Twitter приводил в движение сырьевые котировки. Можно вспомнить ситуацию в начале апреля, когда американский президент написал, что ожидает от России и Саудовской Аравии сокращения добычи нефти на 10 или 15 млн баррелей в сутки. В тот же день сырьевые цены скакнули вверх более чем на 40% — с $25 до $35 за баррель.

В день президентских выборов в США 3 ноября на нефтяной рынок вернулся оптимизм. После падения ниже $37 за баррель марки Brent в предыдущие дни котировки перешли к росту и вновь поднялись выше $40.

Переизбрание Дональда Трампа вряд ли заметно повлияет на нефтяные цены, а вот победа Джо Байдена будет воспринята рынком скорее как сигнал к росту, считает Игорь Юшков.

Большинство всё же опасается, что он будет предпринимать действия, которые навредят нефтяной отрасли США. Значит, Штаты будут меньше добывать, переизбыток предложения станет уходить быстрее и цена будет расти. Чисто эмоционально трейдеры отреагируют именно так: начнут скупать фьючерсы, ожидая, что цена вырастет. В результате от их действий цена как раз и пойдёт вверх, — поясняет эксперт.

По его словам, до конца года цена на нефть будет колебаться в диапазоне $35–45 за баррель в зависимости от новостей по коронавирусу и ситуации с добычей сырья.

Между тем некоторые зарубежные эксперты, напротив, обещали обвал нефтяных котировок в случае смены президента.

Приход к власти в США Джо Байдена приведёт к пересмотру американской политики в отношении Ирана, когда санкции США могут быть пересмотрены или ослаблены, а это может привести к возвращению иранской нефти на рынок в большом объёме, что способно уронить цены на нефть, — заявил бывший главный специалист Министерства нефти Саудовской Аравии Мухаммед ас-Саббан, которого цитирует ПРАЙМ.

Если США снимут санкции с Ирана, тот сможет увеличить экспорт нефти до более чем 2 млн баррелей в сутки, полагают в агентстве Bloomberg.

Тегеран может увеличить поставки нефти, но не настолько, чтобы серьёзно повлиять на мировой рынок, считает Александр Фролов.

Во-первых, насколько мне известно, Иран и сейчас импортирует порядка 1 млн баррелей в сутки в Китай. Также у Тегерана большие планы по развитию внутреннего рынка, и много нефти идёт туда. Плюс сам Иран вряд ли станет обрушивать цены, выкидывая на внешний рынок свою нефть. Ему это экономически невыгодно, — отметил эксперт.

В итоге, независимо от того, кто встанет у руля в США, в среднесрочной и долгосрочной перспективе на глобальных рынках это никак не отразится, уверен специалист. Хотя сразу после оглашения результатов выборов нефтяные цены могут резко двинуться как вверх, так и вниз. Особенно если одновременно последуют громкие заявления, которые можно связать с энергетической сферой, подытожил экономист.