Нефтяные горки: ждёт ли цены на сырьё в 2021-м повторение кошмара 2020-го

Нефтяной рынок в 2021 году ждёт заметное колебание цен, но оно будет ограничено коридором в $40–60 за баррель, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Провалов, как весной 2020-го, скорее всего, уже не будет, но риски сохраняются. Бурный рост котировок до $50 за баррель обеспечило появление вакцин против COVID-19 и надежда, что пандемия вскоре отступит. Если надежды не оправдаются, удержаться на этом уровне будет непросто. Куда двинутся дальше нефтяные цены — в материале портала.

Прошедший 2020 год стал худшим для нефтяного рынка. По его итогам цены на сырьё снизились более чем на 20%, при этом в течение года потери были гораздо сильнее. Настоящим кошмаром стала прошлая весна, когда за один только март нефть подешевела более чем в два раза и опустилась почти до $20 за баррель. В апреле котировки падали и ниже $20, кроме того, мир впервые увидел отрицательные цены на сырьё американской марки WTI — то есть продавцы доплачивали тем, кто соглашался взять у них нефтяные контракты.

В 2020 году рынок устанавливал отрицательные рекорды, которых раньше не было. Никогда нефть разом не падала в цене так сильно — за один день после новости о разрыве соглашения ОПЕК+ она подешевела более чем на 30%. Сергей Пикин директор Фонда энергетического развития директор Фонда энергетического развития

Тем не менее 2020 год нефтяные котировки завершили на оптимистичной ноте: за ноябрь — декабрь стоимость барреля марки Brent выросла почти на 40% и поднялась выше $50. Впрочем, на дальнейший подобный рост в 2021 году рассчитывать уже не приходится, полагают эксперты.

В ноябре и декабре участники нефтяного рынка играли на повышение цены, используя позитивные ожидания от вакцинирования, пояснил заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. В первом квартале 2021-го, по его словам, можно ожидать игры на понижение и достаточно серьёзной коррекции цен. При этом они не перейдут нижнюю психологическую границу в $38–40 за баррель.

Сергей Булкин/NEWS.ru

С наступлением нового года на нефтяном рынке появятся дополнительные объёмы нефти, что может негативно сказаться на ценах. Дело в том, что с января добыча сырья странами ОПЕК+ должна вырасти на 500 тысяч баррелей в сутки. Впрочем, это гораздо меньше, чем предполагалось первоначально.

Увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ на 500 тысяч баррелей в сутки является более жёстким ограничением по сравнению с изначальными договорённостями повысить производство на 2 млн баррелей. Поэтому новое соглашение не окажет значительного давления на нефтяные котировки, и цены останутся на уровне $45–55 за баррель. Для сравнения, в августе члены картеля нарастили добычу на 2 млн баррелей в сутки, при этом цены оставались стабильны. Артём Лебедской-Тамбиев консультант VYGON Consulting консультант VYGON Consulting

Напомним, в апреле 2020-го на фоне обвала сырьевых котировок страны-экспортёры, входящие в неформальный союз ОПЕК+, договорились о резком сокращении добычи нефти. В мае — июле оно составило 9,7 млн баррелей в сутки, с августа — 7,7 млн. С 1 января 2021-го квоты на сокращение добычи должны были снизиться до 5,8 млн, но участники соглашения решили возвращать объёмы на рынок постепенно.

$50 за «бочку»

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США прогнозирует, что нефть эталонной марки Brent в 2021 году в среднем будет стоить $49 за баррель. В EIA полагают, что в первые три месяца 2021-го её средняя стоимость составит $47, а к четвёртому кварталу вырастет до $50.

Среднегодовая цена нефти будет выше, чем в 2020 году, но при довольно высокой волатильности, считает Алексей Белогорьев.

Ожидается, что нефтяные котировки будут находиться в коридоре $45–55 за баррель. При этом остаётся два фактора неопределённости. Первый связан с пандемией — рынок пока живёт оптимистичными ожиданиями от вакцинирования. Второй фактор — геополитический: непонятно, снимет ли новый президент США санкции с Ирана и сможет ли тот нарастить добычу и экспорт. Это может дестабилизировать сделку ОПЕК+. Алексей Белогорьев заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов

Цена нефти может упасть и до $30 за баррель, например, если сделка ОПЕК+ прекратит работать, предупреждает глава отдела Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.

Наиболее вероятный диапазон цен — $40–50 за баррель. При идеальном сценарии они могут превысить и $60, если спрос будет быстро восстанавливаться, а ОПЕК+ при этом решит не увеличивать добычу. Но, думаю, как только котировки пойдут к $60, страны ОПЕК+ сразу захотят этим воспользоваться и добывать больше. Они понимают, что если цена идёт вверх, а они сдерживают добычу, то дают стимул американским сланцевикам наращивать своё производство. Вячеслав Кулагин глава отдела Института энергетических исследований РАН​ глава отдела Института энергетических исследований РАН​

Активное восстановление добычи в Соединённых Штатах, по словам эксперта, как раз будет возможно, если цена поднимается к $60 за баррель и выше. Впрочем, сами американцы на это особо не рассчитывают: по прогнозу Минэнерго США, к декабрю 2021-го они смогут производить лишь 11,4 млн баррелей в сутки, в то время как в начале 2020-го было 12,8 млн.

Между тем стоимость нефти в $60 за баррель Brent в 2021 году — вполне реальный ориентир, считает управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко. Но для роста к той отметке нужно сочетание множества противоречивых и политически хрупких факторов.

Мы видим, что Россия и Саудовская Аравия пока намерены сохранять роль балансиров в мировой добыче, постепенно толкая цену выше $50. В 2021-м, вероятно, это тесное сотрудничество и координация сохранятся, позволяя избежать переизбытка предложения. Стоит быть готовым к тому, что Brent вернётся в область $60 уже в середине будущего года. Алексей Кириенко управляющий партнёр EXANTE управляющий партнёр EXANTE

Рост выше этой отметки, по словам эксперта, может произойти после того, как развитые экономики начнут расти темпами выше предкризисных. Это ускорит рост спроса на нефть.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Надежда на вакцины

Летом казалось, что пандемия COVID-19 скоро закончится и спрос быстро вернётся на прежний уровень, но сейчас так уже никто не думает. В декабре ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) уже не в первый раз понизили прогноз по восстановлению спроса в 2021 году. ОПЕК ожидает, что мировое потребление нефти вырастет на 5,9 млн баррелей в сутки после падения на 9,77 млн в 2020-м. МЭА прогнозирует рост до 5,7 млн баррелей в сутки. Таким образом, в новом году нефтяной рынок не сможет отыграть потери прошлого.

Пока основная предпосылка для восстановления спроса — вакцинация, отмечает Сергей Пикин. Но это процесс длительный, к тому же не факт, что потребление после этого вернётся к прежнему уровню.

Спрос на нефть толкает вверх экономическая активность. Но многим компаниям понравилась удалённая работа, поэтому перемещения людей, в принципе, могут быть меньше, чем до пандемии. Так что восстановление спроса до 100 млн баррелей в сутки мы в лучшем случае увидим лишь в 2022 году, — отметил эксперт.

Диапазон колебаний цен, по его словам, в 2021 году может быть достаточно широким — от $40 до $60 за баррель, но в среднем по году будет порядка $50.

Впрочем, успешное применение вакцин может толкнуть цены и выше, отмечает Артём Лебедской-Тамбиев.

Если вакцины покажут свою эффективность, то к концу года цены могут подняться выше $60 за баррель и в среднем по году окажутся в диапазоне $53–55, — прогнозирует специалист.

Россию текущая ситуация на нефтяном рынке и уровень котировок вполне устраивают, отмечает Вячеслав Кулагин. Если цена барреля будет $50 и выше, получится нормально сформировать федеральный бюджет. Тем более что курс российской валюты просел и в рублях денег будет больше.