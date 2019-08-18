Средний чек на услуги ЖКХ в России за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 5%, до 3687 рублей. Причиной этого стало двухэтапное повышение коммунальных тарифов в связи с увеличением НДС до 20%.
Также в некоторых регионах на показатели повлияло включение новых опций в счета, например, за вывоз бытовых отходов. Об этом сообщает газета «
Издание отмечает, что рост стоимости не превысил уровень инфляции.
Ранее News.ru сообщал, что россияне назвали семейные нужды, на которые всегда должно хватать денег для «нормальной жизни». Первое место в списке занимает полноценное и качественное питание. Об этом заявили 77% респондентов. Кроме того, для «нормальной жизни» россиянам должно хватать денег на оплату ЖКУ (62%), а также одежду, обувь, лечение и лекарства (55%).