https://static.news.ru/photo/ba69e6f8-c235-11e9-a20f-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Средний чек на услуги ЖКХ в России за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 5%, до 3687 рублей. Причиной этого стало двухэтапное повышение коммунальных тарифов в связи с увеличением НДС до 20%.

Также в некоторых регионах на показатели повлияло включение новых опций в счета, например, за вывоз бытовых отходов. Об этом сообщает газета « Известия » со ссылкой на собственные исследования.

Издание отмечает, что рост стоимости не превысил уровень инфляции.

Ранее News.ru сообщал, что россияне назвали семейные нужды, на которые всегда должно хватать денег для «нормальной жизни». Первое место в списке занимает полноценное и качественное питание. Об этом заявили 77% респондентов. Кроме того, для «нормальной жизни» россиянам должно хватать денег на оплату ЖКУ (62%), а также одежду, обувь, лечение и лекарства (55%).