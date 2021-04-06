Росстат зафиксировал подорожание овощей и рыбы

https://static.news.ru/photo/ce3d2040-96fb-11eb-b5c9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В марте в России отмечена тенденция к подорожанию некоторых видов овощей. Об этом сказано в сообщении Росстата.

Так, морковь стала дороже на 14,8%, картофель — на 13,4%, свёкла — на 11,2%, лук репчатый — на 7,5%, капуста белокочанная — на 6,7%, виноград — на 3,8%. Зато подешевели огурцы, помидоры и апельсины — на 25,2%, 7,4% и 3% соответственно. За счет этого плодоовощная продукция в среднем по России стала дешевле на 1,7%.

Кроме того, в марте на 0,8% стало дешевле пшено и на 0,2% — мёд.

Среди прочих продовольственных товаров майонез подорожал на 2,5%, а живая и охлаждённая, солёная, маринованная, копчёная рыба, отечественная икра лососёвых рыб, а также мороженые кальмары, горох и фасоль, маргарин, фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 1,6-1,9%.

Варёная колбаса, сосиски, сардельки, мороженая неразделанная рыба, солёная сельдь, гречневая и манная крупы, овсяные хлопья, пшеничная мука, пряники, растворимый кофе, рыбные консервы, творожные сырки, фруктовые соки подорожали на 1-1,5%.

Хлеб и хлебобулочные изделия выросли в цене на 0,58%, крупа и бобовые — на 0,72%, макаронные изделия — на 0,85%, мясо и птица — на 3,44%.

Пищевые морепродукты подорожали на 1,01%, молоко и молочная продукция — на 0,52%, сливочное масло — на 0,55%.

В марте также наблюдалось увеличение цен на мясопродукты, в том числе на мясо кур — на 7,2%, баранину — на 5%, куриные окорочка — на 4,4%, кулинарные изделия из птицы — на 2,4%, говядину — на 2,3%, печень говяжью — на 2,2%, свинину — на 1,9%.

Куриные яйца подорожали на 5,3%. Прирост цен на сахар составил 2,1%. На масло подсолнечное цены выросли на 1,2%.

Ранее NEWS.ru писал о значительном снижении потребления говядины. Эксперты связывают это с уменьшением покупательской способности населения.