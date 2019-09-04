https://static.news.ru/photo/4f407806-cf1e-11e9-8a9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Федеральная служба государственной статистики зафиксировала в России недельную дефляцию в 0,1%. Стоимость некоторых продуктов питания немного снизилась, однако с начала года рост цен составил 2,4%.

С 27 августа по 2 сентября индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,9%. С начала сентября он составил 100%, с начала года — 102,4%, — говорится в сообщении ведомства.

Немного снизились цены на сахар, плодоовощную продукцию (лук, морковь, картофель, помидоры, капусту, яблоки), повысились — на яйца, пшено, рыбу, огурцы, хлеб, молоко, гречку и маргарин. Цены на автомобильный бензин и дизтопливо остались на прежнем уровне.

Как писал News.ru, инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев снизились в августе и вернулись к минимуму с июня 2018 года. Диапазон прогнозов инфляции на конец декабря 2019 года, сделанных профессиональными аналитиками, продолжил постепенно снижаться и составил в июле 4,1–4,3%. По их прогнозам, годовые темпы прироста потребительских цен продолжат снижаться и стабилизируются с первого квартала 2020 года на уровне 4%.