Фото: Сергей Булкин/News.ru

Корпорация «Транснефть» пока не получила от контрагентов документально подтверждённые требования о компенсациях из-за загрязнённого сырья в трубопроводе «Дружба». Их сумма может оказать существенное влияние на финансовую отчётность.

На настоящий момент отсутствуют заявленные подтверждённые документально претензии или требования в соответствии с договорами с грузоотправителями об оказании услуг по транспортировке нефти на 2019 год, — говорится в финансовом отчёте...