Сборы первоклассника в школу в 2019 году в среднем обойдутся родителям в 18,5 тыс. руб. для мальчика и в 22,9 тысяч рублей для девочки.
Специалисты Росстата, который и
Дороже всего собирать мальчика к первому учебному году на Чукотке (24,8 тыс. руб.). Девочку — на Камчатке (31,7 тыс. руб).
Семейный бюджет в меньшей степени потревожат сборы детей в Ингушетии (мальчика — 13,4 тыс. руб., девочки — 17,5 тыс. руб.).
Как писал News.ru ранее, жители России за последние два года стали тратить больше денег на подготовку детей к школе. Самыми востребованными и дорогостоящими товарами для учеников остаются рюкзаки, форма и письменные принадлежности. По данным ВЦИОМа, 47% граждан имеют детей или внуков школьного возраста. Большинство из них (75%) в последние пять лет тратились на подготовку ребёнка к учебному году.