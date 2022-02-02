Росстат отчитался об инфляции за конец января

Инфляция в России за период с 22 по 28 января 2022 года составила 0,19%, эта информация следует из данных Росстата, опубликованных нас сайте ведомства. Неделей ранее инфляция в РФ находилась на уровне 0,22%. Годовая инфляция в России составила 8,9%.

С начала года потребительские цены выросли на 1,07%. В годовом выражении инфляция на 28 января 2022 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 8,9%, — сообщается на сайте Росстата.

Ранее доктор экономических наук Леонид Холод рассказал, что россиян в 2022 году ожидает рост на основные продукты питания, в число которых входят хлеб, молоко, популярные крупы и овощи, поскольку они входят в категорию товаров первой необходимости и будут продаваться несмотря ни на что.

При этом он усомнился в том, что увеличение стоимости на значительную часть молочной продукции и дорогие виды мяса является обоснованным, поскольку народ может перестать их покупать.

Главным фактором роста цент Холод назвал инфляцию, которая становится отчётливо заметной, когда экономика стагнирует, а большая часть граждан относится к малообеспеченным слоям, живо ощущающим последствия продовольственного обесценивания.