Экономист рассказал, имеет ли смысл россиянам копить деньги

Темпы инфляции в России ещё «не столь велики» для обесценивания сбережений, но опасения оправданны, так как деньги, «лежащие под подушкой», рано или поздно будут «сожраны» негативными явлениями в экономике, рассказал NEWS.ru экономист Андрей Колганов. Спикер подчеркнул, что тем не менее отсутствие финансовых резервов не лучшая тактика поведения, так как «всегда случаются в жизни разного рода обстоятельства, требующие мобилизации довольно больших средств».

Если брать кредиты, то заплатить процентов придётся больше, чем, скажем, обесценятся сбережения в силу инфляции. Поэтому на случай непредвиденных обстоятельств лучше иметь сбережения, а не брать кредиты. Подушка безопасности должна быть. А чтобы она не обесценивалась, лучше прибегнуть к банковским депозитам или купить облигации федерального займа или крупных надёжных компаний. Доходность по облигациям немного выше, чем доходность по депозитам, тем более что их можно в любой момент продать, — подытожил эксперт.

Колганов также посоветовал часть средств держать в иностранной валюте. Накануне Колганов отметил, что рынок жилой недвижимости в 2022-м может сократиться на фоне растущих ставок по ипотеке, так как не все граждане позволят себе взять «дорогой» кредит под вероятные 12%. По его словам, определённый рост цен возможен из-за того, что по-прежнему отмечаются такие факторы, как замедление ввода нового жилья в предшествующий период.

По словам специалистов, за 2022 год новостройки могут стать дороже на 15%, в том числе ввиду подорожания стройматериалов, нехватки рабочей силы и общей инфляции. В случае эскалации геополитической напряжённости ставки по ипотеке могут превысить 13%.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой расширить льготную ипотеку. Депутат предлагает создать такой вид кредитования для покупки вторичного жилья.