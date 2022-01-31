Экономист не исключил падение рынка жилья в России из-за «дорогой» ипотеки

Рынок жилой недвижимости в 2022-м может сократиться на фоне растущих ставок по ипотеке, так как не все граждане позволят себе взять «дорогой» кредит под вероятные 12%, рассказал NEWS.ru экономист Андрей Колганов. Таким образом он прокомментировал публикацию «Известий» о том, что ежемесячная плата по ипотеке за полгода может вырасти на 21%. На ситуацию, в частности, повлияет рост цен на жильё на 5% и повышение средних ипотечных ставок до 12%.

Переход на эксроу-счета замедлит динамику и заработают только фундаментальные факторы роста цен: себестоимость строительства, цены на ипотеку и т.д. То, что ипотека дорожает, скорее окажет замедляющее влияние на стоимость [жилой недвижимости], так как уменьшится спрос — не все смогут брать кредиты по возросшим ставкам — и это сократит рынок жилья, и предпосылки для роста цен будут отсутствовать. Да, какой-то рост возможен, из-за того что по-прежнему у нас отмечаются такие факторы как некоторые замедления ввода нового жилья в предшествующий период, так что возможно какой то отложенный спрос существует, но я не думаю, что будет сильный рост цен в 2022-м, — подчеркнул Колганов.

Эксперты также предположили, что переплата за весь срок пользования кредитом увеличится на 32%, а общая стоимость покупки — на 19%. Улучшить ситуацию можно, пролонгировав программу льготной ипотеки после 1 июля или расширив адресные программы с господдержкой. По словам специалистов, за 2022 год новостройки могут подорожать на 15%, в том числе ввиду подорожания стройматериалов, нехватки рабочей силы и общей инфляции. На ситуацию могут повлиять и геополитические риски: в случае эскалации геополитической напряжённости ставки по ипотеке могут превысить 13%.

При оптимистичном прогнозе подорожания жилья на 5% за первое полугодие и росте средней ипотечной ставки с 9,9% до 12% ежемесячный платёж по ипотеке с первоначальным взносом 15% на 20 лет вырастет на 21%, подсчитала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. По её словам, проблему доступности жилья можно решить за счёт расширения программ по строительству и покупке индивидуальных жилых домов, где цена квадратного метра в среднем в полтора-два раза ниже, чем в квартирах.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой расширить льготную ипотеку. Депутат предлагает создать такой вид кредитования для покупки вторичного жилья.