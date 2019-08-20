https://static.news.ru/photo/fcf877c4-c3d8-11e9-9610-fa163e074e61_660.jpg Фото: media.gazprom-neft.ru

Эксперты Федеральной службы государственной статистики (Росстат) составили рейтинг сфер с самыми высокими зарплатами.

Наивысшие показатели заработной платы зафиксированы в сфере добычи сырой нефти и природного газа. Сотрудники компаний, занимающихся природными ресурсами, в среднем зарабатывают 172,9 тысячи рублей в месяц.

Далее следует сфера производства табачных изделий с зарплатой 113 тысяч рублей ежемесячно.

Меньше всего зарабатывают на предприятиях по производству одежды — 20,2 тысячи рублей в месяц. Чуть выше показатели в сферах производства текстильных изделий — 25,8 тысячи рублей — и производства мебели, где в среднем сотрудники получают в месяц 26,1 тысячи рублей.

Среднемесячная начисленная зарплата сотрудников организаций в июне 2019 года составила 49,3 тысячи рублей, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал о том, что жители Ингушетии и Дагестана стали лидерами по тратам на продукты питания. Согласно отчёту Росстата, на еду в этих регионах у граждан уходит более половины зарплаты. Замыкает тройку Чукотка, где жители оставляют в продуктовых магазинах 47,4% от зарплаты. При этом меньше всего на эти цели тратят жители Татарстана — 21,8%, ХМАО — Югры — 23,1% и Москвы — 24,5%.