Росстат из-за COVID-19 пересмотрит потребительскую корзину

https://static.news.ru/photo/d1e54084-0c35-11eb-8985-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Росстата Павел Малков заявил, что с 2021 года в потребительскую корзину россиян могут быть включены товары и услуги, ставшие актуальными за время пандемии.

Речь идёт о ряде средств для дезинфекции, а также услугах хостелов. Спрос на последние увеличивается в связи с развитием внутреннего туризма, сообщает газета «Известия».

Также глава Росстата отметил, что пандемия выявила потребность россиян в цифровых сервисах.

Кажется, актуальность таких услуг дальше будет только возрастать, поэтому в следующем году Росстат планирует начать наблюдение за стоимостью подписок на тематические цифровые пакеты телеканалов и медиасервисов, — отметил Малков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в основу расчётов прожиточного минимума в РФ положена потребительская корзина, рассчитываемая по данным Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги во всех субъектах федерации. Усовершенствования технологии регистрации цен, которые Росстат проводит в последнее время, позволят в автоматическом режиме осуществлять более точный учёт с точки зрения продуктового набора.