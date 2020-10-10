Росстат из-за COVID-19 пересмотрит потребительскую корзину

Руководитель Росстата Павел Малков заявил, что с 2021 года в потребительскую корзину россиян могут быть включены товары и услуги, ставшие актуальными за время пандемии.
Речь идёт о ряде средств для дезинфекции, а также услугах хостелов. Спрос на последние увеличивается в связи с развитием внутреннего туризма,
Также глава Росстата отметил, что пандемия выявила потребность россиян в цифровых сервисах.
Кажется, актуальность таких услуг дальше будет только возрастать, поэтому в следующем году Росстат планирует начать наблюдение за стоимостью подписок на тематические цифровые пакеты телеканалов и медиасервисов, — отметил Малков.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в основу расчётов прожиточного минимума в РФ положена потребительская корзина, рассчитываемая по данным Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги во всех субъектах федерации. Усовершенствования технологии регистрации цен, которые Росстат проводит в последнее время, позволят в автоматическом режиме осуществлять более точный учёт с точки зрения продуктового набора.
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