Бедность в России отоМРОТ: так говорит Котяков

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) при новой методике расчёта с 2021 года будет расти быстрее прожиточного минимума. Это на расширенном заседании в Совфеде пообещал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Как стало известно, его ведомство внесло в парламент законопроект об изменениях в федеральный закон о минимальном размере оплаты труда и новый закон о прожиточном минимуме. В свою очередь в пресс-службе Правительства РФ NEWS.ru проинформировали, что кабмин данный законопроект одобрил полностью. Хотя, экономисты замечают, что пока непонятна позиция Минфина.



Заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова рассказала присутствующим о том, что новая модель расчета МРОТ основывается на международном опыте.

Увеличение МРОТ повлияет на величину заработной платы 3,9 миллиона работников, а также различных компенсаций и социальных выплат, среди которых пособия по беременности, по уходу за ребёнком и многие другие, — сказала вице-спикер СФ (её слова приводит пресс-служба верхней палаты парламента).

Сам министр в своём выступлении отметил, что проект закона затрагивает два основных инструмента социальной политики в Необъятной. Он напомнил, что на сегодняшний день уже решена стратегическая задача — величина МРОТ в стране не ниже, чем прожиточный минимум трудоспособного населения, эта же норма нашла отражение в отечественной Конституции.

Исходя из этих основ, мы как раз и формировали свои предложения по новому законопроекту. Прожиточный минимум, в нашем понимании, должен формироваться в процентном соотношении от среднедушевого медианного дохода в Российской Федерации, — подчеркнул министр.

Глава Минтруда добавил также, что две величины (МРОТ и ПМ) будут разорваны впервые. При этом минимальный размер оплаты труда россиянина станет чуть выше, чем прожиточный минимум трудоспособного населения, сообщил чиновник.

В 2021 году это порядка 90 рублей, в 2022 году эта сумма уже достигает почти 500 рублей. То есть у нас показатели роста минимального размера оплаты труда будут более высокими, чем прожиточный минимум. Это, конечно же, один из инструментов борьбы с бедностью, — заявил Антон Котяков.

К сведению, Министерство труда и социальной защиты предложило установить минимальный размер оплаты труда в размере 12 792 рублей (в настоящее время МРОТ составляет 12 130 рублей). В ведомстве уточнили, что с 2021 года минимальный размер оплаты труда будет составлять 42% от медианной зарплаты (то есть от заработной платы половины россиян, работающих на крупных и средних предприятиях).

Уточним, что, по подсчётам Росстата, за прошлый год медианный среднедушевой доход по РФ составил более 26 тысяч рублей.

Очевидно, что первое, на что хочется обратить внимание, это на новую величину МРОТ, которую Минтруд РФ предложил установить — 12 792 рубля, по отношению к текущему уровню увеличение составляет 5,5%. При том что ведомство анонсирует изменение методики формирования показателя, предлагая рассчитывать его как 42% от медианной зарплаты, следует предположить, что Минтруд РФ предполагает, что медианная зарплата работников средних и крупных предприятий серьёзно упадёт.

По данным Росстата, медианное значение заработной платы работников средних и крупных предприятий в 2019 году составляла 34 335 рублей. Путём несложных расчётов получается, что величина МРОТ должна быть на уровне не менее 14 420 рублей.

Утверждённый на заседании правительства новый размер МРОТ больше похож лишь на скорректированный на уровень инфляции. Такая корректировка не может «пробить брешь» в бюджетных планах. Анна Духон ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова

Прожиточный минимум устанавливается регионами самостоятельно, имеет серьёзную региональную дифференциацию и имеет разное значение для разных возрастных групп населения (население трудоспособного возраста, дети, пенсионеры). Следует помнить, что и сейчас в отдельных субъектах действует заниженный прожиточный минимум, указывает Анна Духон.

Ведомство Котякова предлагает перестать рассчитывать прожиточный минимум как стоимость корзины потребления, вместо этого за базу хотят взять 44,2% среднедушевого дохода, однако подход с точки зрения учёта расходов даёт гораздо большую информацию об уровне жизни в регионе, — считает ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас же в основу расчётов положена потребительская корзина, рассчитываемая по данным Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги во всех субъектах федерации. Усовершенствования технологии регистрации цен, которые Росстат проводит в последнее время, позволят в автоматическом режиме осуществлять более точный и более детальный учёт с точки зрения продуктового набора. А индексы, косвенным образом, позволят оценить и изменение цен для различных групп населения и дать более точную информационную основу для расчёта прожиточного минимума.

По суждению руководителя Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, «возникла эта инициатива просто потому, что у нас МРОТ не соответствует реальности, он настолько на низком уровне, и прожиточный минимум, который должен соответствовать МРОТу, тоже крайне низок».

Соответственно, давно предлагаются меры по повышению прожиточного минимума. А так как прожиточный минимум привязан к МРОТу, соответственно, МРОТ также должен вырасти. Опять же не нужно забывать, что на МРОТ точно так же люди платят подоходный налог 13%. Соответственно,их реальная заработная плата ниже минимального размера оплаты труда, то что они получают на руки. Олег Иванов руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов

Поэтому, радуется эксперт, наше правительство «наконец-то озаботилось тем, что МРОТ, а соответственно и прожиточный минимум, должны вырасти».