Россияне жалуются на отказы банков в кредитных каникулах

https://static.news.ru/photo/3b00ec8e-dc35-11ea-acdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центробанк продолжает выявлять нарушения, связанные с предоставлением кредитных каникул заёмщикам. Основная проблема заключается в том, что банки недостоверно информируют людей об условиях льготного периода, требуют не предусмотренные законом документы, необоснованно отказывают и затягивают сроки рассмотрения заявок.

Банки могут вовсе не рассматривать требования заёмщиков об установлении законных кредитных каникул. Сотрудники кредитных организаций некорректно рассказывают гражданам об условиях и порядке реструктуризации займов и требуют документы, которые не нужны при оформлении, приводит слова представителя пресс-службы Центробанка газета «Известия».

Представители банков факт нарушений отрицают. К примеру, в ВТБ сообщили, что само число запросов, связанных в кредитными каникулами, минимально. Почта Банк утверждает, что доля отказов в кредитных каникулах составляет 3%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что некоторые кредитные организации предлагают вместо кредитных каникулменее выгодные программы. Об этом сообщили в Центробанке.