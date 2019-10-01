В конце сентября отдел экономики News.ru включил «Сетелем Банк» в список из пяти российских банков с худшим обслуживанием по мнению клиентов. Как уже говорилось, организация в основном ориентирована на выдачу автокредитов, при получении которых у клиентов часто возникают проблемы, например при подключении страховки. Анализ типовых жалоб на специализированных интернет-площадках и форумах, проведённый порталом News.ru, дает понять, что этот проект Сбербанка, а именно он владеет почти 80% доли в «Сетелеме», вряд ли можно назвать удавшимся.

Практика показывает, что банковские клерки могут навязать необязательную программу страхования (жизни, автомобиля, от потери работы и т.п.), объясняя попутно, что без этого никакой заём не дадут. И это ещё довольно мягкий вариант.

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Интернет-форумы наводнены жалобами недовольных клиентов «Сетелема» и даже, как ни странно, людей не пользовавшихся услугами этого банка. Два года назад один из пользователей сообщал, что получил письмо от судебных приставов о том, что он якобы должен 20 тыс. рублей «Сетелему», хотя на самом деле кредитов не брал.

Получается, кто-то использовал мои данные и взял кредит в этом Сетелеме (...) Без моего присутствия и подписи. Суд возбуждается, передаёт приставам, те уже шлют мне письма счастья, — негодовал автор сообщения.

То же самое сообщает другой пользователь форума «Пикабу», которому в июне 2017 года пришло смс-уведомление от коллекторов о задолженности по кредиту в «Сетелем Банке».

После этого мы позвонили на гор. линию в банке, где назвали имя, фамилию, дату рождения, это все сходилось, а вот паспортные данные были другие. Так же узнали, что кредит брали на бытовую технику на 7 000 руб. в городе Зима, что находится от нас в 5 000 км. как бы попасть туда мы никак не могли, — пишет «клиент».

На момент публикации поста , его автор так и не смог разобраться, каким образом могли взять кредит на его имя, почему с тех пор от банка не поступало никаких уведомлений и как удалить из базы коллекторов долг, который им продал банк.

Сетелем звонит на домашний уже третий раз. Абсолютно незнакомый мне человек (судя по всему даже из другого города) оставил мой домашний телефон в качестве своего рабочего в анкете на кредит, и благополучно исчез. Девушка на том конце сообщила, что звонить будут до тех пор, пока (некие) Павлова Ольга или Павлов Станислав не выйдут на связь, — оставил еще один пользователь сообщение на форуме.

А вот пишет другой человек, житель Владивостока. В сентябре 2019 года он рассказал историю о том, как «Сетелем» навязал ему сумму страховки в размере 20% кредита. Мужчина с супругой организовал театр кукол, зарегистрировал ИП. Спустя четыре года, когда за плечами было уже более 20 выплаченных займов, понадобилось вновь взят кредит. Его он оформил в «Сетелеме» на жену, которая уже пять лет не работает, беременна вторым ребенком и не имеет никакого имущества. В банк заемщика перенаправили из Сбербанка, материнской компании этой организации.

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Почитав подписанные бумаги удивился почему сумма кредита 300 тысяч, а на руки дают 250. Оказывается, остальные деньги — это страховка, я, когда сам кредиты брал от страховки всегда отказывался. То есть почти 50 тысяч мы заплатили за страховку из кредитных денег, то есть на эти 50 тысяч ещё накрутят процент, они же кредитные. Страховка наша была от «Сбербанк страхование жизни», — пишет автор поста на сайте «Пикабу».

По подсчётам мужчины у самого Сбербанка страховка при пятилетнем кредите суммой 300 тыс. выйдет не более 1032 рублей в год, а у «Сетелема», куда перекинули сомнительного с точки зрения платежеспособности заёмщика — 10 тыс. в год. При этом несмотря на то, что размер кредита уменьшается по мере выплаты, размер страховки не сокращается.

Резюмируя можно с высокой долей вероятности предположить, что от страховки в этих 50 тысячах, небольшая сумма, а остальное скрытая комиссия, — пишет заёмщик, который часть денег в итоге вернул, написав заявление в банк.

Другому заёмщику, из Уфы, пришлось судиться из-за навязанных «Сетелемом» услуг. В октябре 2017 года он взял автомобильный кредит.

Менеджер включила в тело кредита услуги помощи на дорогах от фирмы РИНГ-М, стоимостью 75 000р. Когда я спросил ее, это обязательно или нет, она ответила, что без этого кредит не дадут. Это я потом уже узнал, что это не обязательно и по факту является навязыванием дополнительных услуг. Также навязано было каско, — пишет он.

У компании РИНГ-М заёмщик смог вернуть только 15% суммы, в итоге пришлось обращаться в суд, который был выигран. При этом, мужчина утверждает, что по факту эти услуги были навязаны кредитным специалистом, но по документам это никак не удалось доказать. Выиграть иск удалось, поскольку он требовал возвращения всех уплаченных денег, так как не пользовался услугой по факту и отказался от договора на следующий день.