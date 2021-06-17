Россияне занялись переводом пенсионных накоплений

https://static.news.ru/photo/c0e2b9e4-cf74-11eb-89cd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К началу лета заявление на перевод пенсионных накоплений между страховщиками подали более 42 тысяч граждан. Это действие приводит к потере инвестиционного дохода. При этом активность фондов по привлечению клиентов в 2021 году постепенно восстанавливается, пишет «Коммерсант».

Россияне снова занялись переводом накоплений. По сравнению с первым кварталом 2020 года заявлений в этом году подано почти в два раза больше. Также сохраняется тенденция на возвращение застрахованных лиц в ПФР.

«С годами люди будут с большим интересом относиться к разным финансовым инструментам, становиться финансово грамотными и понимать где выгодно или нет. Например в США две трети населения имеют своего финансового консультанта и это нормальная практика, в России же всего несколько процентов. Но ничего критичного в этом нет. Сейчас наблюдается рост интереса к личным деньгам, который с годами будет нарастать», - сообщил политический деятель, экономист Сергей Жаворонков.

Несмотря на возвращение людей в ПФР, также возросла доля заявлений о смене одного НПФ на другой — с 13,65% до 35,7%, как и количество желающих перейти из ПФР в НПФ.

Не помогли меры по ограничению переходных компаний, которые вводил Центральный банк в последние годы. Так, с 2015 по 2019 год в результате досрочных переходов граждане потеряли более 108 миллиардов рублей.

Стоит отметить, что переходная кампания между страховыми компаниями в прошлом году оказалась одной из самых слабых за всю историю. Также количество заявлений на досрочный переход превысило 39 тысяч человек. По мнению страховщиков, это не критичный показатель. Начиная с 2021 года начинается пятилетний цикл накопления, где при переходе граждане рискуют потерять только инвестдоход, накопленный за один год. Кроме того, по подсчётам экспертов, результаты переходной кампании будут значительно лучше прошлогодних, когда по итогам года было подано не менее 130 тысяч заявлений.

Ранее стало известно, что пенсии россиянам предлагают назначать автоматически, если они заполнят заявление на сайте госуслуг.