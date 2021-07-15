Россияне задолжали по услугам ЖКХ 1,33 трлн рублей

Долги россиян за услуги ЖКХ выросли за I квартал текущего года до 1,33 трлн рублей. Это на 5,9% выше, чем за аналогичный период предыдущего года, пишут «Известия».

По итогам 2020 года сумма задолженности была равна 1,29 трлн рублей, по итогам 2019 года — 1,18 трлн рублей. Это долги не только граждан, но и промышленных потребителей, а также бюджетных организаций. На граждан приходится примерно половина суммы задолженности. Сохраняются и общие темпы долгов физлиц.

Главная причина роста задолженности — пандемия, из-за которой снизились доходы работников практически во всех отраслях. К тому же зима 2020-2021 годов выдалась холодной и привела к росту платы за тепловую энергию. Частично считаются повторно и долги между управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями.

Собираемость платы за ХКУ в некоторых городах с марта по июнь 2020 года снизилась с более 90% до 60%. Это, в частности, произошло и потому, что людям не начисляли пени за просроченную задолженность. К концу года положение дел улучшилось.

По мнению директора НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяны Вепрецкой, рост долгов за жилищно-коммунальные услуги связан с резким снижением доходов физических и юрлиц. Население понимает, что большинство ресурсов признаны жизненно необходимыми и не подлежат отключению. Поэтому плата вносится не в установленные сроки.

Ранее сообщалось, что снижение платёжной дисциплины россиян в 2020-м на фоне пандемии привело к тому, что многие управляющие компании понабрали долгов. Не самые честные из них решили возместить свои убытки и рассчитаться с ресурсоснабжающими организациями, приписывая гражданам несуществующие долги.