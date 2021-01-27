Россияне в рамках льготной ипотеки взяли кредитов на триллион рублей

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Доля ипотечных кредитов на покупку первичного жилья с низким первоначальным взносом в 2020 году выросла до 40%. В 2019-м она составляла 24%, сказано в информационном сообщении Банка России о развитии финансового сектора.

Уточняется, что низким первоначальным взносом считается тот, где доля вносимых личных средств не превышает 20%. Наибольший рост составил на первичном рынке, так как именно он попал под программу льготного кредитования со ставкой 6,5% годовых.

Впрочем, как отмечают специалисты, такой рост не является существенным, так как не превышает исторических значений.

Кроме того, по итогам 2020 года рост ипотечного портфеля составил почти 25% против 20% роста в 2019 году. Существенную поддержку спросу, помимо снижения процентных ставок, вызванного уменьшением ключевой ставки, также оказала масштабная программа господдержки.

При этом доля выдач ипотеки на первичное жильё под 6,5% годовых по программе господдержки в декабре 2020 снизилась по сравнению с прошлыми месяцами и составила около 20% (109 млрд рублей). В целом же с момента запуска программы было выдано кредитов на сумму более 1 трлн рублей.

При этом Центробанк отметил ряд сопутствующих негативных эффектов. Среди них, в частности, рост стоимости жилья. В 2020 году он составил около 15%, что существенно выше уровня инфляции. Кроме того, сокращение доходов граждан в значительной степени нивелирует выгоду для заёмщиков от более низких ставок.

Ранее NEWS.ru писал, что объём рефинансирования ипотечных кредитов в 2020 году составил 234 тысячи и достиг рекордной суммы — примерно 600 млрд рублей.