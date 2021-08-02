Россияне стали чаще покупать одежду и обувь

По данным Росстата, в течение 2020 года население России экономило почти на всем, включая еду, тогда как в первом квартале 2021 года сэкономленные средства оказались направлены на покупку одежды и обуви. Расходы семей по этой статье в начале года выросли в два с половиной — три раза, пишет «Коммерсант».

По данным обследования доходов домохозяйств в первом квартале 2021 года, многие из них компенсировали снижение доходов за счет изменения структуры потребления. Так, в некоторых случаях незначительно выросла доля стоимости «натуральных поступлений продуктов питания», а доля трат на питание дома снизилась с 51,2% до 47,5%. Малообеспеченные домохозяйства при этом фактически перестали покупать алкоголь, табак и наркотики, а также снизили траты на здравоохранение, транспорт, газ, электричество и расходы по ЖКХ, тогда как доля расходов на образование, связь и IT несколько выросла.

При этом к началу 2021 года странным образом выросли расходы на одежду и обувь: если год назад на них тратили 6–7%, то после пандемии — 11–16%, и речь идёт именно о росте потребления, а не цен. По мнению экспертов, это связано с эффектом «символического завершения локдауна» и реализации отложенного спроса. Если в условиях карантина люди были вынуждены ограничить траты и имели при себе значительное количество наличных денег, которые некуда было потратить, то в связи с необходимостью возвращения в офис вопрос качественной одежды и обуви вновь стал актуальным.



Другие эксперты отмечают, что «забота о себе», с которой связана в том числе и покупка одежды, может рассматриваться как ритуальное сопротивление карантину и своеобразная терапия, аналогии которой есть в истории моды. Кроме того, не исключено, что пандемия просто совпала с изменением структуры потребления: по словам экспертов, бум спроса на одежду может продолжиться и после пандемии.



Ранее россиян предупредили об осеннем подорожании одежды и обуви — цены возрастут минимум на 10%. При этом уже в начале 2022 года стоимость таких товаров может «взлететь» на 15–20%. Как пояснили представители рынка, основными причинами подорожания одежды и обуви стали выросшие в цене сырьё и перевозки. К примеру, грузовые морские перевозки из Азии в Европу выросли в цене в несколько раз по сравнению с 2020 годом. Во многом этому поспособствовали пандемия коронавируса и ослабление рубля.